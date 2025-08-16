Rodolfo Arruabarrena criticó una decisión de Russo y Boca con el plantel, y en qué pidió imitar a River: "Gallardo los..."

Rodolfo Arruabarrena habló sobre el pésimo presente futbolístico que atraviesa el equipo de Miguel Ángel Russo y pidió copiarse de lo que hace el Millonario.

Boca atraviesa uno de los peores momentos de su historia. El equipo de Miguel Ángel Russo no juega ningún certamen internacional (quedó eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores), quedó afuera en 16vos de final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, marcha 13° en la zona A del torneo Clausura y no gana hace 12 partidos (la peor racha en la historia del club).

Ante este duro presente que atraviesa el cuadro de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena, futbolista y técnico multicampeón con el Xeneize, dio su opinión sobre esta situación y aseguró que para salir para adelante el DT tendrá que apoyarse en las Divisiones Inferiores: “Acá hay un tema institucional y un tema deportivo. A mí lo que me interesa es que el club esté bien y deportivamente se saldrá. Sino habrá que sacar ocho o nueve chicos de inferiores, que me dijeron que hay”, sentenció en una entrevista con 805 Stream.

Rodolfo Arruabarrena pidió apoyarse en las Inferiores e imitar el trabajo de River “Cuando las cosas no vienen bien el hincha de Boca quiere ver caras nuevas. Me acuerdo cuando agarré yo, que nadie me dijo nada pero fuimos a buscar porque sabíamos que había, en la categoría 96’ y 97’, pibes que pedían. Todos hicieron carrera, algunos mejores, otros peores”, agregó el Vasco, quien en su paso por el banco de suplentes del cuadro azul y oro promovió a futbolistas como Rodrigo Bentancur, Sebastián Palacios y Andrés Cubas.

El Vasco Arruabarrena pidió apoyarse en las Inferiores de Boca A su vez y siguiendo con el mismo tema, Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que Boca debe imitar al River de Gallardo con el tema de los juveniles: “Yo veo a Vélez, veo a River, y hay chicos de 16 o 17 años que ya están en Reserva e incluso en Primera. Tanto Guillermo (Barros Schelotto) como Marcelo (Gallardo) los meten o entrenan. Acá no. Pero bueno, puede ser un tema de Miguel (Russo) o institucional”, aseguró.

El Vasco Arruabarrena opinó sobre la gestión de Riquelme Por otro lado, el Vasco dio su opinión sobre la gestión de Juan Román Riquelme: “Con Román se puede hablar de fútbol, él sabe mucho de fútbol. Ahora, ser presidente… tenés que tener lugar para gente capacitada. En Boca hay política. La prensa habla todos los días aunque le vaya bien o mal. Si los jugadores y dirigentes no tienen la personalidad y la capacidad para asumir eso y agarrar sólo lo positivo, te puede generar un quilombo interno importante”, lanzó.