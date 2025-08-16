La frase del DT del Chelsea que acerca de Alejandro Garnacho al campeón del Mundial de Clubes: "Probablemente necesitemos..."
Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, lanzó una contundente sentencia sobre la inminente llegada del extremo argentino al campeón del mundo.
Todo parece indicar que el futuro de Alejandro Garnacho estará en el Chelsea. El extremo izquierdo de 21 años quiere salir lo antes posible del Manchester United debido a la mala relación que tiene con su entrenador, Ruben Amorim. Es por ello que hace unos días se le plantó a la dirigencia de los Diablos Rojos y les solicitó que lo vendieran o que sino no jugaría durante toda la temporada hasta el próximo mercado.
Ante ello, los Blues ya avanzaron en las negociaciones y llegaron a un acuerdo salarial con el Bichito. Ahora, lo único que resta es que ambas instituciones se pongan de acuerdo en el monto que deberán abonar los campeones del Mundial de Clubes al elenco de Old Trafford y así terminar con toda la novela.
Te Podría Interesar
La frase del DT del Chelsea que acerca a Alejandro Garnacho
Mientras se define su futuro, Enzo Maresca, DT del Chelsea, habló en conferencia de prensa en la previa de su debut en la Premier League ante el Crystal Palace en Stamford Bridge este domingo a las 10:00 (hora de Argentina). Allí, lanzó un mensaje concreto, pero escondido, en referencia a la inminente llegada del delantero de la Selección argentina: “En el lado izquierdo tenemos a Jaime y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”, sentenció.
De este modo, el entrenador italiano se refirió al fichaje que viene solicitando desde hace tiempo. Aunque ya dispone de un plantel con gran calidad, sigue ejerciendo presión para que Alejandro Garnacho se sume al equipo en los próximos días y así reforzar aún más una plantilla de alto nivel.
¿Qué resta para que Alejandro Garnacho sea nuevo jugador del Chelsea?
Además de llegar a un acuerdo económico entre ambos clubes, el Chelsea primero deberá vender a Christopher Nkunku y Nicolás Jackson. En cuanto al volante ofensivo francés, los Blues tienen todo acordado para que se vaya al Bayern Múnich, equipo que necesita tapar el hueco tras la durísima lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes. Por su parte, el delantero senegalés aún no tiene ninguna salida asegurada, pero no es sorpresa que la dirigencia del Claudio londinense buscará desprenderse de sus servicios para así fichar al Bichito y también a Xavi Simmons, mediocampista ofensivo del RB Leipzig.