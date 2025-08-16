La frase del DT del Chelsea que acerca de Alejandro Garnacho al campeón del Mundial de Clubes: "Probablemente necesitemos..."

Todo parece indicar que el futuro de Alejandro Garnacho estará en el Chelsea. El extremo izquierdo de 21 años quiere salir lo antes posible del Manchester United debido a la mala relación que tiene con su entrenador, Ruben Amorim. Es por ello que hace unos días se le plantó a la dirigencia de los Diablos Rojos y les solicitó que lo vendieran o que sino no jugaría durante toda la temporada hasta el próximo mercado.

Ante ello, los Blues ya avanzaron en las negociaciones y llegaron a un acuerdo salarial con el Bichito. Ahora, lo único que resta es que ambas instituciones se pongan de acuerdo en el monto que deberán abonar los campeones del Mundial de Clubes al elenco de Old Trafford y así terminar con toda la novela.

La frase del DT del Chelsea que acerca a Alejandro Garnacho Mientras se define su futuro, Enzo Maresca, DT del Chelsea, habló en conferencia de prensa en la previa de su debut en la Premier League ante el Crystal Palace en Stamford Bridge este domingo a las 10:00 (hora de Argentina). Allí, lanzó un mensaje concreto, pero escondido, en referencia a la inminente llegada del delantero de la Selección argentina: “En el lado izquierdo tenemos a Jaime y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”, sentenció.

Enzo Maresca DT de Chelsea.jpg Enzo Maresca, DT del Chelsea, lanzó una frase sobre la posible llegada de Alejandro Garnacho. De este modo, el entrenador italiano se refirió al fichaje que viene solicitando desde hace tiempo. Aunque ya dispone de un plantel con gran calidad, sigue ejerciendo presión para que Alejandro Garnacho se sume al equipo en los próximos días y así reforzar aún más una plantilla de alto nivel.