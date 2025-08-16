La increíble racha adversa de 91 años que rompió Racing en el Cilindro tras la derrota ante Tigre

El Racing de Gustavo Costas no levanta cabeza en su estadio y con el 1-2 frente al Matador igualó un récord negativo que no se veía desde 1934.

La derrota ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda fue un duro cachetazo para Racing en el torneo Clausura. No solo porque volvió a jugar mal y está 13º de 15 en la Zona A con cuatro puntos, sino también por la preocupante racha que atraviesa como local en el último tiempo.

Y es que el golpazo frente al Matador marcó el peor arranque en el Cilindro desde la llegada de Gustavo Costas. Este terrible dato, basado en el campeonato local, se dio por la continuidad de caídas contra Barracas Central (0-1), Estudiantes (0-1) y el propio Tigre en la noche de este viernes.

La terrible racha que alcanzó Racing tras una nueva derrota en el Cilindro Es decir que la Academia perdió los tres partidos del Clausura que jugó en su estadio hasta el momento. No obstante, lo increíble de esto es que para encontrar una estadística negativa similar en el club hay que remontarse a 1934, hace 91 años atrás. En ese entonces, los de Avellaneda cayeron en el arranque del torneo 0-1 ante Independiente, 2-4 con Platense y 0-4 frente a River, todos en condición de local.

Tigre festejo de gol Chaco Martínez, un ex Independiente, cambió penal por gol y puso el transitorio 1-1 de Tigre. Luego, Nacho Russo dio el golpe de gracia en el Cilindro. FotoBaires Más allá de eso, los de Gustavo Costas arrastran una seguidilla adversa más larga si contabilizamos el torneo pasado: Racing perdió 0-1 ante Platense por los octavos de final y la racha actual es de cuatro derrotas consecutivas en el Cilindro en el ámbito local. La última victoria como anfitrión en el torneo fue el 2 de mayo, en la victoria 1-0 ante Newell's por la fecha 16 del Apertura.