Con dos goles agónicos, Tigre se lo dio vuelta a Racing y el equipo de Costas se complica en el Clausura

Con tantos de Brian Martínez e Ignacio Russo, Tigre se lo dio vuelta a Racing -terminó con 10- en una ráfaga de tres minutos y Gustavo Costas se fue expulsado.

"Chaco" Martínez, un ex Independiente, cambió penal por gol y puso el transitorio 1-1 de Tigre. Luego, Nacho Russo dio el golpe de gracia en el Cilindro.

Tigre venció agónicamente a Racing por 2 a 1, como visitante, en un partido válido por la quinta fecha del Torneo Clausura, jugado esta noche en Avellaneda. Racing ganaba con un gol de Balboa, en la primera parte, pero en los últimos 5 minutos Tigre dio vuelta el marcador gracias a los tantos de Martínez, de penal, y de Russo.

Además, Racing -que jugó con algunos suplentes- terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado a los 9 minutos del complemento.

Durante el transcurso del primer tiempo Racing tomó la iniciativa, y superó a las líneas defensivas de su rival, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 43 minutos, Racing Club de Avellaneda abrió el marcador: Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Zenobio.

El gol de Balboa para el 1-0 de Racing Golazo de Rocky Balboa para el 1-0 de Racing Golazo de Rocky Balboa para el 1-0 de Racing TNT Sports En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador, favorecido porque Racing sufrió la expulsión de Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.