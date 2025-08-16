Presenta:

Qué dijo Diego Dabove, DT de Tigre, del penal sobre la hora que protestó todo Racing: "Se vio un..."

Diego Dabove habló en conferencia tras el agónico triunfo de su equipo en el Cilindro y se refirió al penal que le cobraron sobre el final del partido.

Luciano Chiapasco

Diego Dabove y su opinión sobre el penal agónico que le dieron a Tigre.

Luego de caer por la mínima ante Huracán como local, el Tigre de Diego Dabove se repuso del golpe, dio vuelta un partido faltando cinco minutos y se llevó los tres puntos del Cilindro de Avellaneda al vencer por 2-1 al Racing de Gustavo Costas. En un partido con mucha polémica, por el penal sancionado a favor del Matador (lo terminó convirtiendo el Chaco Martínez) y que derivó en la expulsión del DT de la Academia, la visita salió de los puestos de abajo y se metió en zona de clasificación en el Clausura.

Tras el final del partido, el exentrenador de Argentinos Juniors, San Lorenzo e Instituto habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro en Avellaneda: “Redondeamos un buen partido contra un gran rival. Creo que hicimos un segundo tiempo fue inteligente, ya que aún con el resultado en contra sostuvimos el plan de partido y los muchachos hicieron un gran esfuerzo en la concentración y en lo que trabajamos habitualmente”, sentenció.

“Hay un montón de aspectos futbolísticos, que más allá del resultado, me hubieran dejado contento y obviamente encontrar en el final un triunfo, ratifica un montón de cosas y da mucha alegría y creo que la clave estuvo por el convencimiento que tuvieron los chicos y la forma. El gran esfuerzo que se había hecho cuando es premiado con el resultado, es mucho más significativo por el rival y el contexto en el que estábamos. Llevarnos un triunfo de este estadio es muy importante para hoy, la alegría del vestuario y la de todos los hinchas de Tigre ”, añadió.

Diego Dabove habló sobre el polémico penal que le dieron a Tigre

Por otro lado, Diego Dabove fue consultado sobre el penal que le dieron a su equipo sobre la hora y que permitió igualar el cotejo: “En general no hablo del arbitraje. Como dije muchas veces, a veces te tocan a favor y otras te tocan en contra. Creo que en general se vio un arbitraje correcto y me quedo con eso”, lanzó.

Diego Dabove habló sobre el penal que le dieron a Tigre ante Racing

¿Qué se le viene a ambos equipos?

Ahora, el martes a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, Racing tendrá que afrontar la revancha ante Peñarol por la Copa Libertadores en la que buscará revertir el 0-1 y clasificar a los cuartos de final del certamen continental donde se vería las caras con el ganador de la llave Vélez-Fortaleza. Por su parte, el Matador de Victoria recibirá el próximo viernes a las 20 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el José Dellagiovanna.

