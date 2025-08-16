Qué dijo Diego Dabove, DT de Tigre, del penal sobre la hora que protestó todo Racing: "Se vio un..."

Diego Dabove habló en conferencia tras el agónico triunfo de su equipo en el Cilindro y se refirió al penal que le cobraron sobre el final del partido.

Luego de caer por la mínima ante Huracán como local, el Tigre de Diego Dabove se repuso del golpe, dio vuelta un partido faltando cinco minutos y se llevó los tres puntos del Cilindro de Avellaneda al vencer por 2-1 al Racing de Gustavo Costas. En un partido con mucha polémica, por el penal sancionado a favor del Matador (lo terminó convirtiendo el Chaco Martínez) y que derivó en la expulsión del DT de la Academia, la visita salió de los puestos de abajo y se metió en zona de clasificación en el Clausura.

Tras el final del partido, el exentrenador de Argentinos Juniors, San Lorenzo e Instituto habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro en Avellaneda: “Redondeamos un buen partido contra un gran rival. Creo que hicimos un segundo tiempo fue inteligente, ya que aún con el resultado en contra sostuvimos el plan de partido y los muchachos hicieron un gran esfuerzo en la concentración y en lo que trabajamos habitualmente”, sentenció.

"HICIMOS UN SEGUNDO TIEMPO MUY INTELIGENTE"



Diego Dabove analizó la victoria de Tigre ante Racing en Avellaneda.



"Hay un montón de aspectos futbolísticos, que más allá del resultado, me hubieran dejado contento y obviamente encontrar en el final un triunfo, ratifica un montón de cosas y da mucha alegría y creo que la clave estuvo por el convencimiento que tuvieron los chicos y la forma. El gran esfuerzo que se había hecho cuando es premiado con el resultado, es mucho más significativo por el rival y el contexto en el que estábamos. Llevarnos un triunfo de este estadio es muy importante para hoy, la alegría del vestuario y la de todos los hinchas de Tigre ", añadió.

Diego Dabove habló sobre el polémico penal que le dieron a Tigre Por otro lado, Diego Dabove fue consultado sobre el penal que le dieron a su equipo sobre la hora y que permitió igualar el cotejo: “En general no hablo del arbitraje. Como dije muchas veces, a veces te tocan a favor y otras te tocan en contra. Creo que en general se vio un arbitraje correcto y me quedo con eso”, lanzó.