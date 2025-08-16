La bomba de Gabriel Arias sobre los arbitrajes y Racing, tras la caída agónica ante Tigre: "A los de arriba les molesta..."

Tras la derrota ante Peñarol en el partido de ida por los octavos de la Copa Libertadores, Racing Club sigue sin levantar cabeza en el torneo Clausura. Luego de perder sus dos primeros partidos de local ante Barracas y Estudiantes, el equipo dirigido por Gustavo Costas recibió un nuevo mazazo: el Tigre de Diego Dabove le dio vuelta el partido faltando 5 minutos y se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Adrián “Rocky” Balboa adelantó al cuadro local sobre el final del PT gracias a una gran volea desde afuera del área, pero un polémico penal sancionado por Darío Herrera a instancias del VAR, le permitió al Chaco Martínez, exfutbolista de Independiente, estampar el 1-1. En ese momento todo se desvirtuó, Costas se fue expulsado por decirle “ladrón” al juez del partido y el equipo se apagó. Eso lo aprovechó el Matador y tan solo 3 minutos después, Ignacio Russo conectó un gran cabezazo y puso el 2-1 final.

El análisis de Gabriel Arias tras el 1-2 ante Tigre Tras el final del partido y tal como sucedió con Barracas, el que dio la cara en conferencia de prensa fue Gabriel Arias, el capitán del elenco de Avellaneda. Allí comenzó haciendo un análisis del partido: “Creo que el primer tiempo fue muy bueno, hace rato que no encontrábamos esa circulación y esos movimientos que los encontramos hoy. Después te queda la sensación que con la expulsión de Franco se desvirtúa porque ya sabemos lo difícil que es el futbol argentino. Con un jugador menos se complica mucho más. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar a prepararse para el martes que tenemos una verdadera final”, sentenció.

“La expulsión te deja con un jugador menos y empezás a recorrer más, empezás a exigirte más y no pudimos cerrar bien los espacios. Fíjate que ellos intentaron buscar todo el tiempo el dos uno por bandas. Al tener un jugador menos es difícil poder recorrer tantos metros. Te queda la bronca de haber perdido y de no haber podido sumar de a tres que es lo que necesitamos con urgencia en el torneo local”, agregó.

Gabriel Arias disparó contra los árbitros tras lo ocurrido ante Tigre Por otro lado, cuando le consultaron sobre las decisiones arbitrales de Herrera, el chileno fue contundente: “Obviamente que vienen pasando muchas cosas que es difícil de obviarlas, pero a veces cuando uno habla después te pueden terminar sancionando. Cuando uno dice cosas que no les gustan a los de arriba molestan. Darío me parece un gran arbitro que siento que hoy no estuvo fino. ¿El penal? ¿Cuántos agarrones hay?, Bruno me dijo que en el primer tiempo lo agarraron mucho más alevoso. Pero terminan sancionando en contra nuestra”.