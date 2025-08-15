La decisión de Gustavo Costas pensando en la revancha ante Peñarol por la Copa Libertadores

Gustavo Costas define el once que saldrá esta noche ante Tigre por el torneo Clausura y tomó una medida con algunos jugadores de cara a la vuelta ante el Manya.

Racing recibirá este viernes a Tigre, por la quinta fecha del torneo Clausura y el técnico Gustavo Costas decidió preservar a Gastón Martirena, Santiago Sosa y Juan Nardoni, para que lleguen en las mejores condiciones al partido del martes por Copa Libertadores ante Peñarol de Uruguay.

El conjunto de Avellaneda viene de tener una muy floja actuación en Uruguay, donde cayó 1-0 frente a Peñarol en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final del torneo más importante del continente. Es por esto que, teniendo también en cuenta lo complicado que está siendo este 2025 en cuanto a las lesiones, Costas decidió preservar a tres jugadores que son fundamentales en el armado del 11 que suele ser titular.

Gustavo Costas preservará a algunos futbolistas pensando en la revancha ante Peñarol Esta decisión también se comprende por la cantidad de partidos que jugaron este año Nardoni y Sosa, mientras que Martirena está recién recuperado luego de un desgarro que sufrió en las últimas semanas. La otra incógnita en la Academia para esta noche pasa por el arco, ya que Gabriel Arias, quien suele ser titular, llegó con lo justo ante Peñarol y tuvo responsabilidad en el gol del equipo uruguayo este martes, por lo que esta noche podría ser reemplazado por Facundo Cambeses y así llegar en óptimas condicione al partido de vuelta del martes.

Gustavo Costas Racing 2434.JPG Gustavo Costas no convocó a Nardoni, Sosa y Martirena para el partido ante Tigre. Pese a la importancia que tiene el partido ante Peñarol, Racing tiene la necesidad de empezar a sumar de a tres en el Clausura, ya que marcha duodécimo en la Zona A con solo cuatro puntos y no puede ceder más terreno en la tabla anual.