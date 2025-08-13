El presidente de Peñarol defendió el operativo que retuvo más de 2 horas en el estadio a los hinchas de Racing

Ignacio Ruglio, mandamás de Peñarol, re refirió a la polémica por el proceder de la policía con la hinchada de Racing y explicó por qué se tomaron tanto tiempo.

Racing tuvo una mala noche este martes en Uruguay, cayendo 1-0 contra Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Más allá de que no se trata de una desventaja irremontable (ni mucho menos), fue una jornada muy negativa para el equipo y, sobre todo, para sus hinchas, que no la pasaron para nada bien.

Para empezar, el protocolo de seguridad los obligó a ingresar al estadio a las 17.00, cuando el partido comenzaba recién a las 21.30. Y como si no fuera suficiente con semejante espera en la previa, luego del encuentro y consumada la derrota, los retuvieron allí dos horas más antes de dejarlos ir, situación que despertó el enojo y duras protestas de Diego Milito.

El presidente de Peñarol habló sobre lo sucedido con la hinchada de Racing El presidente de Peñarol habló sobre lo sucedido con la hinchada de Racing Pero el presidente de la Academia no fue el único que se manifestó al respecto. También lo hizo el del Manya, Ignacio Ruglio, este miércoles en diálogo con TyC Sports: "Lo primero que hice fue estar en contacto con Diego Milito y la gente de Racing para ponerme a la orden. Prefiero esto que pasa en Uruguay a lo que sucede en otros países como Brasil, que te liberan la zona y te tiran afuera de la cancha dejándote regalado ahí. Ayer lo máximo que tuvieron que pasar es estar una hora más de lo deseado", aseguró, bajándole el tono al tema.

"La policía nos decía que lo que intentaban era darle la mayor seguridad posible a la gente de Racing. Las intenciones en todo momento fueron sanas, y fueron cuidar al hincha", relató a continuación. Aunque reconoció que el tiempo de espera fue demasiado: "Todo hubiese salido bien si en vez de esperar dos horas, o más en algunos casos, hubieran esperado una hora y pico para salir, que no había nadie de Peñarol. El operativo fue muy bueno, creo que se excedieron en el tiempo que los dejaron adentro".