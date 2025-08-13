Tras la caída de Racing ante Peñarol, Costas se quejó de la cancha y lanzó un desafiante mensaje: "Estamos más vivos que nunca"

Peñarol venció 1-0 a Racing en la ida de octavos de Libertadores. Gustavo Costas habló tras el encuentro y se mostró confiado para la revancha.

Racing no tuvo una gran actuación en el partido de ida de octavos de final y cayó 1-0 contra Peñarol este martes por la noche en el Campeón del Siglo. En un duelo muy áspero y caliente, que tuvo más roces que momentos de buen juego, el elenco local se impuso con un gol de David Terans al minuto 78.

Lo cierto es que fue un encuentro muy poco vistoso, y así mismo lo reconoció Gustavo Costas: "El empate hubiera sido lo más justo. Nos llevaron a jugar a lo de ellos. Fue un partido típico de Copa Libertadores, muy cerrado todo. La pelota estaba más en el aire que en el suelo", señaló en un principio en conferencia de prensa. E insistió: "Ninguno de los dos mereció ganar".

Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa El análisis de Gustavo Costas tras la derrota ante Peñarol Más allá del análisis, ya comenzó a palpitar la revancha del próximo martes en el Cilindro: "Allá (en Avellaneda) va a ser totalmente distinto". Y lanzó de modo desafiante: "Estamos más vivos que nunca. Con nuestra gente y en nuestro estadio. Hay que tener fe. Estamos más vivos que nunca y con ganas de dar vuelta esto".

Por otro lado, el DT apuntó contra el planteo de Peñarol y el modo en el que se desarrolló el juego: "Ellos no salieron nunca jugando con el arquero, las tiraban todas. Debe ser uno de los pocos partidos donde la pelota estaba más en el aire que en el piso. Fue durísimo. Ellos ganaron más duelos que nosotros", resaltó.