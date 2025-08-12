Huracán cayó por 1-0 ante Once Caldas en la ida de octavos en Colombia

Con un gol de Dayro López de penal, Once Caldas se impuso por la mínima en el Estadio Palogrande y ahora Huracán deberá dar vuelta la serie en el Ducó.

Huracán cayó por 1-0 contra Once Caldas, en el partido que disputaron esta noche en el Estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El autor del único gol de la tarde-noche colombiana fue Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.

Con la derrota, el Globo deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas, en el que recibirá al elenco colombiano en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La primera llegada del partido fue para el Quemero, luego de una presión alta, con un remate desde el borde del área del delantero Juan Bisanz, que buscó un tiro bajo y cruzado que se fue cerca del palo. El Albo empezó a dominar el juego con el correr de los minutos y tuvo su primera llegada de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que el volante Luis Sánchez abrió para el remate del extremo Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa de Huracán volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado. Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.

En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta del defensor César Ibáñez sobre el extremo Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho, para convertir el 1-0.