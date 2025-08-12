Por la ida de los octavos de final, Vélez empató 0-0 en Brasil ante Fortaleza

En condición de visitante, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto no se sacó diferencias con Fortaleza en el Arena Castelão.

Vélez Sarsfield igualó 0-0 como visitante con Fortaleza en Brasil, en el estadio Arena Castelão, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en condición de local en Liniers.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no estuvo fino en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta en casa el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

Velez Fortaleza EFE El Fortín inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero, pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque sí tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez. pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, el Tricolor de Aço fue amplio dominador pero un tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.