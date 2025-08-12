Diego Latorre se postuló para ayudar a Ferro, que lucha por no descender a la B Metro: "Estoy a punto de promocionarme para..."

Ferro está a 2 puntos de la zona de descenso y no gana hace 10 fechas. Latorre, que hizo allí las inferiores y es hincha confeso, se expidió al respecto.

Ferro Carril Oeste atraviesa una profunda crisis futbolística de la que no pareciera haber una salida inmediata. Cuando se cumplen 25 años de su descenso de Primera División, en una Primera Nacional de muy bajo nivel en general, está más cerca de volver a bajar a la B Metropolitana que de pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

Este 2025 está siendo de terror para el Verdolaga. Ya hubo cambio de DT (se fue Alfredo Grelak y asumió Sergio "el Huevo" Rondina), se le rescindió contrato a su capitán Gonzalo Castellani a mitad de temporada, se despidió al mánager Michael Etulain y acumula 10 partidos sin ganar. Y con la caída del domingo por 2-0 frente a Arsenal (que estaba último en su zona), quedaron a 2 puntos de los puestos de descenso a falta de 8 fechas para que finalice el campeonato.

Diego Latorre habló del mal momento de Ferro Diego Latorre habló del mal momento de Ferro Ante semejante panorama, los hinchas realizaron varias movilizaciones a la sede para protestar contra la dirigencia, y este martes se sumó una voz de peso: Diego Latorre. El exfutbolista y actual comentarista, que realizó inferiores en el cuadro de Caballito y confesó ser fanático en más de una oportunidad, habló del mal presente del equipo esta tarde en F90 por ESPN: "Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión", apuntó con mucho pesar en su voz.

Ante las preguntas del Pollo Vignolo, aseguró que no le interesa ser entrenador ni mánager deportivo. "La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance para ayudar, desde el lugar que sea", señaló Gambeta respecto del club que supo disputar más de 80 temporadas en Primera División y ser campeón en dos oportunidades: 1982 y 1984.