Diego Latorre reveló de qué equipo es hincha y dijo: "Estuve a punto de meterme en la política del club"

Delantero indescifrable, dueño de una gambeta que se convirtió en apodo, Diego Latorre dejó su marca en el fútbol y sobre todo en los simpatizantes de Boca de más de 40 años, que lo disfrutaron en un comienzo de carrera deslumbrante con goles muy importantes que quedaron en la memoria.

Luego llegó su paso por Europa (Fiorentina, Tenerife y Salamanca), su vuelta al Xeneize con más goles (77 en 242 partidos entre sus dos etapas) y un golpe directo al corazón del hincha boquense cuando, ya con la camiseta de Racing y tras ser insultado por la hinchada azul y oro, se tapó la nariz al festejar de cara a la tribuna de Boca al marcarle un gol en un torneo de verano en Mar del Plata, en febrero de 1999.

Más allá de que años después reconoció su error y ofreció las disculpas del caso, desde aquel desafortunado gesto una pregunta comenzó a sobrevolar sobre quien ahora se destaca como comentarista de fútbol en TV: ¿de qué equipo es hincha Diego Latorre?

Esa pregunta se la hicieron en Doble Mérito, un canal de entrevistas de YouTube. "¿Seguís siendo hincha de Ferro?", le consultaron, basándose en las respuestas que había dado en notas anteriores. Y Gambetita Latorre, tras meditar la respuesta dos segundos, respondió: "Sí, sigo siendo". Luego, sorprendió al agregar: "Estuve a punto de meterme en la política de Ferro, pero no quise. Retrocedí en el momento justo, porque Ferro está muy convulsionado en estos momentos, hay muchas manos que se han apropiado del club".

"Estuve a punto de integrar una lista, porque además tengo un chico amigo del colegio que es fanático de Ferro y está metido en la política y el día a día del club, pero no quise. Retrocedí. Dije 'mirá si llega a subir a Primera A, intereses creados, tengo que ir a la cancha, tengo que comentar un partido... Se me pasó esa película por la cabeza", justificó Latorre sobre su marcha atrás.

Diego Latorre, con la camiseta de Ferro.

¿De quién era hincha Diego Latorre de chico?

Varias veces le hicieron esa pregunta al hombre de ESPN. Pero una vez fueron más al hueso. Ocurrió en una entrevista con El Gráfico, en 2008. "Sin sanata, ¿de quién eras hincha de chico?", le preguntó Diego Borinsky. "Cuando era chiquito, mi abuelo materno, que era fanático de River, me llevaba al Monumental. Mi mamá también es de River, mi viejo, de Racing, y mi abuelo paterno llegó a jugar en la Primera de Racing. Cuando entré en Ferro agarré la etapa de oro, así que terminaba mi partido y me iba a la popu de Ferro. Te puedo recitar esos equipos de Griguol de memoria", respondió Latorre.

Pero hubo repregunta. Más bien un comentario. Picante. "Se dijo que en el country jugabas con la de River abajo", le lanzó el periodista. "Mentira. Nunca me compraron una camiseta y nunca fui fanático de ningún club porque mi verdadera pasión era el tenis", gambeteó Diego.

Diego Latorre, besando el escudo de Ferro.

Entonces la siguiente consulta fue por su ídolo de la infancia. "Me gustaba los habilidosos: Alonso, Bochini, Marangoni. Una vez le pedí un autógrafo al Beto. Se lo recordé hace poco en el programa de Fox y se reía", contestó Diego Latorre.

Años después un sitio partidario de Ferro lo entrevistó y le hizo la pregunta del millón: "¿De qué club sos hincha?", le dijeron. Y tras una risa cómplice, dijo: "De Ferro, vamos a poner de Ferro. Tuve dos influencias, de River y de Racing. Había una tirantez: mi abuelo me quería hacer de River y otro de Racing. No de Boca, no era hincha de Boca de chico. En la época de esplendor de Ferro, cuando yo ingreso a los 9 años, era un club modelo, y empecé a sentir cosas por Ferro. Me hice hincha, no fanático, moderado. Es más: me invitan cada tanto a los aniversarios y me han querido seducir para formar parte de la Comisión Directiva", dijo en aquella oportunidad. Y agregó sobre un futuro político en el club: "No sé qué pasará más adelante".