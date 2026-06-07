Deportivo Maipú perdió 1-0 sobre el final contra Güemes en Santiago del Estero

Por la fecha 17, Deportivo Maipú cayó ante Güemes en el Estadio Arturo "Jiya" Miranda por un desafortunado gol en contra de Agüero al minuto 89.

Por la fecha 17 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú no pudo estirar su buen momento y cayó este sábado de manera desafortunada por 1-0 contra Güemes de Santiago del Estero, que marchaba último en la Zona B y sumó 3 puntos de oro.

En una tarde discreta en el Estadio Arturo "Jiya" Miranda, en el que ninguno de los dos equipos logró imponer autoridad sobre el otro, todo se resolvió en una de las últimas jugadas, cuando a los 89 minutos Aron Agüero quiso despejar en el área un centro del rival y terminó empujando la pelota en el arco.

El desafortunado gol en contra de Agüero que le dio la victoria a Güemes El desafortunado gol en contra de Agüero que le dio la victoria a Güemes LPF Play Este fue un cachetazo impensado para el cruzado, que venía obteniendo muy buenos resultados en el último tramo del semestre y buscaba seguir sumando para trepar más posiciones. Con esta derrota, cierra la fecha en la octava colocación, la última para clasificar al Reducido, con 21 unidades.

El Gaucho, en tanto, logró salir de los puestos de descenso y escaló al decimosegundo lugar con 19 puntos, 3 más que Almagro (18° con 16) y 2 más que Colegiales (17° con 17), los dos que en estos momentos estarían perdiendo la categoría.

Por la fecha 18 de la Primera Nacional, Deportivo Maipú intentará recuperarse cuando reciba a Tristán Suárez el próximo domingo 14 de junio desde las 16.30. Güemes, en simultáneo, estará visitando a Temperley en el sur del Conurbano Bonaerense.