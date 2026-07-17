En el regreso de Enzo Pérez, Deportivo Maipú empató con San Martín de Tucumán

Deportivo Maipú en el regreso de Enzo Pérez empató sin goles ante San Martin de Tucumán. El Botellero mereció mejor suerte pero no pudo vulnerar al arquero visitante.

No siempre el fútbol premia al que más intenta. Y eso le ocurrió a Deportivo Maipú en una tarde donde el empate terminó dejando una sensación amarga. El regreso de Enzo Pérez, la búsqueda permanente del triunfo y las ocasiones generadas no alcanzaron para romper el cero ante un San Martín de Tucumán que hizo del orden defensivo su principal fortaleza.

Durante el primer tiempo, el Cruzado chocó una y otra vez contra un rival bien plantado. Intentó progresar por el centro, pero allí aparecieron los experimentados centrales tucumanos para despejar cada intento con autoridad. En el mediocampo, Graneros asumió una tarea silenciosa pero fundamental: seguir de cerca a Enzo Pérez. El ex River buscó escapar de esa marca moviéndose hacia ambos costados, aunque nunca encontró la libertad suficiente para convertirse en el conductor que el equipo necesitaba.

Deportivo Maipú no pasó del empate en el regreso de Enzo Pérez La historia cambió después del descanso. Enzo comenzó a encontrar espacios en el callejón del ocho y desde allí aparecieron los destellos de su jerarquía. Dos pases filtrados rompieron líneas y dejaron a Maipú muy cerca de abrir el marcador. Ahí empezó a verse el futbolista que puede marcar diferencias en la categoría.

Mariano Echeverría también leyó el partido. Movió el banco y el ingreso de Viget le dio otra dinámica al ataque. El Cruzado dejó de insistir por el centro y encontró profundidad por las bandas, generando las situaciones más claras del encuentro. Manganelli terminó transformándose en la gran figura de la tarde con varias intervenciones decisivas, mientras que un gol anulado por una posición adelantada muy fina alimentó la sensación de que el triunfo estaba cada vez más cerca.

Deportivo Maipú y una chance clara de gol que fue anulada Maipú empujó hasta el final, con decisión y convicción. Sin embargo, esos partidos en los que la pelota no quiere entrar también exigen inteligencia para no perderlos. Y el Cruzado estuvo a punto de pagarlo caro en una de las últimas acciones, cuando San Martín casi se lleva los tres puntos con una pelota detenida.