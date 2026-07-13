Enzo Pérez vuelve al Deportivo Maipú: el regreso que emociona a todo el fútbol mendocino

Hay noticias que duran un fin de semana y otras que quedan guardadas en la memoria de un pueblo futbolero. El regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú integra el segundo grupo, porque habla de sentido de pertenencia, habla de amor puro.

Y aunque muchos no lo entiendan, representa lo que los clubes generan en la etapa donde la planta no se ve. Es todo lo que incorporan las instituciones meten bajo la piel de sus deportistas y generalmente sale en el final de sus careras.

No es solamente la vuelta de un futbolista de 40 años. Tampoco es un movimiento más del mercado de pases. Es el regreso de uno de los deportistas más importantes que dio Mendoza en las últimas décadas al club donde comenzó a escribir una historia que terminaría recorriendo el mundo.

Todo empezó en Maipú. Allí debutó siendo apenas un adolescente, con una camiseta roja y negra mucho antes de convertirse en figura de Godoy Cruz, campeón de América con Estudiantes de La Plata, referente de Benfica, jugador del Valencia y emblema de River Plate. Desde aquellas primeras tardes en el Cruzado hasta este regreso pasaron más de dos décadas de una carrera extraordinaria.

El debut de Enzo Pçerez en Liga Mendocina contra el Deportivo Guaymallén, en Rodeo.

En el camino levantó dos Copas Libertadores, jugó dos Mundiales con la Selección Argentina, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014, disputó cientos de partidos al máximo nivel y se transformó en uno de los mediocampistas más respetados del fútbol sudamericano. Ganó prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar.

Y, sin embargo, eligió volver.

Quizá ese sea el dato más importante de todos.

Porque cuando un jugador ya no tiene nada que demostrar, las decisiones dejan de estar condicionadas por el dinero, la vidriera o los desafíos deportivos. Empiezan a responder a las emociones. A la memoria. A la necesidad de cerrar el círculo donde todo comenzó, a sólo agradecer.

Durante años, Enzo Pérez nunca escondió ese deseo. Cada vez que le preguntaban por el final de su carrera, repetía la misma idea: le gustaría retirarse en Deportivo Maipú. Esa frase, que durante mucho tiempo pareció un anhelo difícil de concretar, finalmente encontró su destino.

Su regreso también representa un enorme reconocimiento para el fútbol mendocino. En una época en la que los ídolos suelen despedirse lejos de sus raíces, uno de los jugadores más importantes nacidos en la provincia eligió volver al lugar donde dio sus primeros pasos. No para una despedida simbólica de un partido homenaje, sino para competir, entrenar y ponerse nuevamente la camiseta del club que lo formó.

Enzo Pérez y su buen momento en la selección nacional.

Para Deportivo Maipú el impacto deportivo es evidente. Incorpora experiencia, liderazgo y una jerarquía pocas veces vista en la categoría. Pero el verdadero alcance va mucho más allá del Cruzado. La vuelta de Enzo vuelve a poner al fútbol mendocino en la escena nacional y les recuerda a miles de chicos que los sueños más grandes también pueden comenzar en una cancha de Mendoza.

Porque antes de River, de Benfica, de Valencia, de las Libertadores y de los Mundiales, existió un pibe mendocino que empezó a perseguir una pelota en Deportivo Maipú y se mostró al país con la camiseta de Godoy Cruz.

Después de recorrer el mundo, ese mismo pibe eligió volver al lugar donde nació el sueño.

Y pocas historias son tan lindas como las que terminan exactamente donde comenzaron.