Así viven Diego y Yanina Latorre: diseño moderno y un living que se roba las miradas

Diego y Yanina Latorre abrieron las puertas de su intimidad en redes y dejaron al descubierto el impecable diseño de su hogar. La propiedad destaca por una perfecta fusión de estilo nórdico, decoración inspirada en la cultura pop y sutiles detalles en negro que aportan una impronta moderna y sofisticada a cada uno de sus ambientes.

En los espacios principales, como el living que se observa en la imagen compartida por ellos, predomina una base de paredes claras y pisos de madera que aportan la calidez típica del diseño escandinavo. Sobre este lienzo neutro resaltan piezas de gran carácter, como un imponente cuadro de arte contemporáneo y sillones confortables en tonos grises y crudos.

Para romper con la monotonía y sumarle un pulso urbano a la vivienda, los acentos oscuros juegan un papel fundamental en la decoración. Esto se ve reflejado en las vanguardistas estanterías empotradas, la perfilería de los enormes ventanales que conectan con el parque y los modernos revestimientos alistonados de madera elegidos para los sectores de entretenimiento.

El espacio de entretenimiento de la casa combina sutiles detalles en negro con la calidez de la madera. Foto: Instagram

Identidad pop y conexión exterior

La verdadera personalidad del hogar se complementa con repisas colmadas de libros seleccionados, recuerdos de viajes y emblemáticos trofeos deportivos que rinden culto a la trayectoria familiar. Estos objetos pop conviven de manera orgánica con un exterior imponente, donde los cerramientos vidriados integran el gran jardín parquizado con pileta directo hacia el interior de la propiedad.

De esta manera, la propiedad logra posicionarse como un verdadero manifiesto de la arquitectura interior actual. El resultado final es un espacio que sirve como fuente de inspiración para quienes buscan renovar sus ambientes, demostrando que la convivencia entre texturas rústicas, paletas neutras y líneas modernas puede dar vida a un hogar único y con carácter propio.