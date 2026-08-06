Yanina Latorre contó toda la verdad sobre el cruce con Pampita en PH, Podemos Hablar: "Le tiré todo"

Yanina Latorre decidió adelantar el cruce con la modelo que se podrá ver este sábado en Telefe y sorprendió con los detalles.

En Intrusos compartieron una fuerte información que tiene como protagonistas a Pampita y a Yanina Latorre. Es que, según la información del ciclo de América, hubo un cruce en medio de la grabación de PH, Podemos Hablar.

Todo comenzó cuando el cronista Alejandro Guati reveló que las figuras tuvieron un cara a cara que provocó tensión en la grabación: "Hubo un enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre, intenso cara a cara".

Finalmente, la conductora de Sálvese Quien Pueda contó la verdad y fue tajante: "No me maté con Pampita, tampoco voy a inventar... La encaré y le hice una pregunta fuerte y ella arremetió". En otra parte contó que "no tiene razón Pampita" en la discusión que protagonizaron.

Yanina Latorre contó la verdad sobre el cruce con Pampita en Telefe "Yo le reproché que hasta que nos dijo mier... en LAM, yo le tiré todo", sostuvo Yanina Latorre. La expanelista del programa de Ángel de Brito confirmó que luego de este cara a cara todo terminó bien y hasta se sacaron fotos.