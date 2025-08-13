Nacho Scocco defendió a Cavani de las críticas y comparó su caso con el de Higuaín: "Me da mucha bronca"

Edinson Cavani no está en su mejor momento en cuanto a su producción goleadora e Ignacio Scocco salió a bancarlo ante todos los reproches y burlas que recibe.

Edinson Cavani es sin duda uno de los más grandes centrodelanteros del Siglo XXI, con una basta trayectoria por varios de los equipos más importantes del mundo y más de 450 goles entre clubes y la Selección uruguaya. Sin embargo, su nivel y números desde que llegó a Boca Juniors vienen dejando mucho que desear, especialmente en este 2025.

El Matador apenas pudo anotar 3 tantos y dar 2 asistencias en 17 partidos jugados en la corriente temporada y se han destacado más sus yerros que su producción ofensiva. En consecuencia, está siendo objeto de las más despiadadas críticas por parte de los hinchas y la prensa, aunque también hubo voces que rompieron la norma y salieron a defenderlo.

Ignacio Scocco bancó a Edinson Cavani Ignacio Scocco bancó a Edinson Cavani Tal es el caso, curiosamente, de otro goleador muy identificado con el mundo River, como es Ignacio Scocco. "Le tengo un respeto enorme a Cavani. Es una figura mundial. Me da mucha bronca que pasen estas cosas. Más allá de que esté jugando en Boca, me gusta hablar bien de los jugadores", apuntó este martes en diálogo con OLGA.

Para graficar su sentir, comparó el caso del uruguayo con el de Gonzalo Higuaín, uno de los mejores artilleros argentinos del último tiempo que, de tantas críticas y burlas, se retiró anticipadamente de la Selección y del fútbol profesional: "Es un gran destrato. Es como pasó en su momento con el Pipa. Me parece una falta de respeto. Todos hemos tenido momentos en los que no te sale una", señaló Nacho.