Un dirigente de Boca habló de la salud de Miguel Ángel Russo: "No me hago el distraído, sé que transita una enfermedad"

El prosecretario general de Boca tocó diversos temas en una entrevista radial, pero el más puntual fue sobre la salud del entrenador.

Boca sigue ultimando detalles para lo que será el encuentro de este domingo a las 20:30 en el Malvinas Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del torneo Clausura. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que alcanzó la peor racha en un comienzo de ciclo como DT del Xeneize (8 partidos sin ganar), buscará cortar con la sequía de 12 encuentros sin victorias y es por ello que ante la Lepra de Alfredo Berti saldrán a buscar los tres puntos.

Mientras todas las miradas están puestas para ese partido, en el medio también se hablan de varios temas y uno de ellos es sobre la salida del entrenador, quien hace una semana habló en conferencia de prensa y cuando le consultaron sobre los dichos de Nacho Russo, futbolista de Tigre y su hijo, dejó en claro que “lo dejen afuera de todo esto”.

Alejandro Veiga habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo Ahora, quien salió a hablar sobre esto fue Alejandro Veiga, prosecretario de la institución azul y oro. En diálogo con Boca de Selección en Radio La Plata, el dirigente no obvió la enfermedad que atravesó el ex Rosario Central y San Lorenzo, pero dejó en claro que lo ve con confianza y motivado para seguir: "A Miguel lo veo muy bien y muy contento, muy metido en Boca. Tampoco me hago el distraído, sé que es un hombre que está transitando una enfermedad y que está luchando contra eso; no sé lo que tiene, pero sé que está con esta historia hace tiempo”, lanzó.

Miguel Ángel Russo no habló tras el empate de Boca con Racing El prosecretario general de Boca habló sobre la salud de Miguel Ángel Russo. FotoBaires “Es un hombre amado por la gente de Boca; hay un consenso general de que a Miguel se lo quiere. Yo pienso que Miguel debe analizarse cómo está él. Si se ve fuerte, sí está para seguir. Por supuesto que en Boca, así como lo fuimos a buscar, creemos que nos puede dar una salida en lo futbolístico”, agregó.