Los 3 jugadores que recuperó Miguel Ángel Russo en Boca y podrían jugar ante Independiente Rivadavia
Tres piezas importantes del plantel de Boca volvieron a entrenar y se meten en la pelea por un lugar en el once para visitar a Independiente Rivadavia.
Después del empate 1-1 frente a Racing en la Bombonera, Boca volvió a los entrenamientos este lunes con una novedad que ilusiona a Miguel Ángel Russo: la recuperación de tres futbolistas que podrían ser titulares el domingo a las 20:30 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas, con presencia de público visitante.
El plantel realizó una práctica de fútbol de unos 45 minutos, con participación de los que no sumaron minutos ante la Academia. Durante la semana, el DT seguirá probando variantes antes de definir la formación del Xeneize que intentará cortar en Mendoza la racha más negativa de su historia: 12 partidos sin ganar.
Boca Juniors recupera soldados: los tres jugadores listos para volver
El chileno Carlos Palacios dejó atrás las molestias en la rodilla y volvió a trabajar a la par del grupo. Después de su polémica salida del equipo en el ciclo actual de Russo, el ex Colo-Colo se perfila para reaparecer desde el inicio.
En defensa, Nicolás Figal y Ayrton Costa fueron exigidos físicamente y respondieron sin problemas. Ambos pelean un lugar en la zaga central, donde también está Marco Pellegrino, de buen rendimiento en el clásico.
Otra de las novedades tuvo como protagonista a Ander Herrera. En la práctica de hoy, el volante español volvió a realizar algunos ejercicios con pelota tras varios días, aunque su regreso oficial a las canchas todavía no tiene fecha definida.