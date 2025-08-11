Por primera vez un dirigente de Boca habló del proyecto de Riquelme para ampliar la Bombonera: "La idea es crear 20.000 lugares"

Ricardo Rosica, secretario general de Boca, dio detalles del proyecto que, según detalló, encabeza Cristian Riquelme, hermano del presidente, para llevar la capacidad del estadio a 74.000 hinchas.

El silencio sobre la ampliación de la Bombonera se rompió. En medio de la cautela habitual de Juan Román Riquelme sobre el tema, fue Ricardo Rosica, secretario general de Boca Juniors, quien puso la primera voz oficial sobre la mesa. Y lo hizo confirmando que el objetivo es sumar 20.000 lugares para llevar la capacidad del estadio a 74.000 personas.

El proyecto no contempla la compra de las dos medias manzanas detrás de los palcos, como se habló en campaña, sino un rediseño interno: convertir algunas plateas en populares, aprovechar espacios hoy inutilizados, correr el campo de juego cuatro metros hacia las vías y demoler los actuales palcos y plateas preferenciales para levantar unas tribunas con dos bandejas de plateas preferenciales y sumar más palcos en altura que en la reforma de Macri de 1996.

La primera voz oficial de la gestión Riquelme sobre la ampliación de la Bombonera Ricardo Rosica, secretario general de Boca, dio detalles del proyecto que encabeza Cristian Riquelme AZZ Stream "Todo el tiempo el presidente y su equipo están pensando en ampliar. El sueño es agrandar la Bombonera sin perder su fisonomía y para eso trabajamos", dijo Rosica en diálogo con AZZ. El dirigente también aclaró que, mientras tanto, el club sigue mejorando las instalaciones: baños renovados, nuevas playas de estacionamiento, iluminación y oficinas remodeladas. "Eso es parte de la ampliación, después vendrá la frutilla del postre. Ya vieron renders de los ascensores y la fachada nueva. Eso es parte de un todo. Faltará lo que todos queremos que es crear 20.000 lugares nuevos", remarcó.

En cuanto al misterio que rodeó al proyecto, Rosica argumentó: "Hay mil proyectos, evaluamos todos. Pero cuanto más informás, más confundimos a la gente. Cuando llegue el momento vamos a hablar de eso y los hinchas van a estar orgullosos".