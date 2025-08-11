Confirmado: River y Unión jugarán en Mendoza por los octavos de la Copa Argentina
El partido entre Unión de Santa Fe y River Plate por los octavos de la Copa Argentina se disputará en Mendoza el jueves 28 de agosto a las 21.15.
El partido entre Unión de Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Argentina se disputará en Mendoza. El encuentro se jugará el próximo jueves 28 de agosto a las 21.15 en el estado Malvinas Argentinas.
Después de algunas idas y vueltas, lo que era un secreto a voces se hice oficial este lunes al mediodía y el Millonario volverá a la provincia, luego de lo que fue la eliminación ante Temperley, por penales, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del certamen, en mayo de 2024.
Te Podría Interesar
River llega a esta instancia del certamen federal como claro favorita, luego de haber dejado en el camino a San Martín de Tucumán, con un contundente 3 a 0 en Santiago del Estero. Antes, en su primer juego en el torneo había vencido 2 a 0 a Ciudad de Bolívar.
Mientras tanto, Unión de Santa Fe viene de dejar en el camino a Rosario Central y anteriormente había derrotado a Colegiales.
La preocupación para los de Gallardo es la seguidilla de partidos, ya que además de la Copa Argentina, el equipo debe afrontar el Torneo Clausura y los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Libertad de Paraguay.