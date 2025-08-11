Confirmado: River y Unión jugarán en Mendoza por los octavos de la Copa Argentina

El partido entre Unión de Santa Fe y River Plate por los octavos de la Copa Argentina se disputará en Mendoza el jueves 28 de agosto a las 21.15.

Después de algunas idas y vueltas, lo que era un secreto a voces se hice oficial este lunes al mediodía y el Millonario volverá a la provincia, luego de lo que fue la eliminación ante Temperley, por penales, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del certamen, en mayo de 2024.

PARTIDO CONFIRMADO@clubaunion @RiverPlate



Octavos de Final

Jueves 28/8

21.15 hs

Malvinas Argentinas (Mendoza)#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/rOvlM45vTk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 11, 2025 River llega a esta instancia del certamen federal como claro favorita, luego de haber dejado en el camino a San Martín de Tucumán, con un contundente 3 a 0 en Santiago del Estero. Antes, en su primer juego en el torneo había vencido 2 a 0 a Ciudad de Bolívar.

Mientras tanto, Unión de Santa Fe viene de dejar en el camino a Rosario Central y anteriormente había derrotado a Colegiales.