Germán Pezzella rompió el silencio tras confirmarse su rotura de ligamentos en River: "Es un golpe duro, pero..."

El defensor campeón del mundo, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará entre seis y ocho meses afuera.

Pezzella se rompió el cruzado y no jugará hasta 2026. Dejó un mensaje de aliento para todo River.

Pasaron apenas dos días desde aquella noche en Avellaneda en la que Germán Pezzella, con lágrimas en los ojos en el banco de suplentes, pareció intuir lo que vendría. Ahora, con el diagnóstico confirmado y algo más sereno, el defensor de River y campeón del mundo eligió hablarle a los hinchas.

“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto. Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”, escribió en Instagram.

Pezzella habló tras su dura lesión y dejó un mensaje de aliento WhatsApp Image 2025-08-11 at 17.46.10 La lesión sufrida en el clásico ante Independiente resultó ser una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo obligará a pasar por un largo proceso de recuperación de entre seis y ocho meses. El momento del golpe fue en los minutos finales del primer tiempo, en una disputa de pelota con Walter Mazzantti, cuando un choque de piernas provocó una torción. Tras la revisión médica, Marcelo Gallardo ordenó el cambio y el defensor dejó la cancha entre lágrimas.

El domingo, Pezzella se realizó la resonancia en el Centro Rossi de Belgrano y recibió la peor noticia: no volverá a jugar en 2025. Su regreso recién se daría en 2026, una baja sensible para el River que lo había repatriado a mediados de 2024 para liderar la defensa y aportar jerarquía.

El momento de la lesión de Germán Pezzella ante Independiente Germán Pezzella salió lesionado y rompió en llanto (Créditos: TNT Sports) No es la primera vez que atraviesa esta lesión: en 2012 sufrió la misma rotura, pero en la rodilla derecha. Aquella experiencia le dio un presentimiento certero en Avellaneda, y ahora lo enfrenta con la madurez de quien ya sabe lo que significa este desafío físico y mental.