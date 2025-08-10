La inédita zaga central de River para el duelo de ida de los octavos de la Libertadores ante Libertad

El entrenador de River deberá armar una dupla central sin antecedentes en el semestre para visitar a Libertad en Paraguay el próximo jueves por la noche.

La igualdad ante Independiente dejó más que preocupación en Marcelo Gallardo. No solo por el flojo nivel de River, sino también por la grave lesión de Germán Pezzella, que se perderá lo que resta de la temporada. Con Martínez Quarta todavía en recuperación y Lautaro Rivero fuera de la lista de buena fe, el Muñeco deberá improvisar una zaga central inédita para la ida de los octavos de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Los elegidos serán Sebastián Boselli y Paulo Díaz. El uruguayo, repescado hace pocas semanas de Estudiantes, sumó sus primeros minutos en el clásico tras la salida de Pezzella por lesión. El chileno, por su parte, fue preservado ante el Rojo por una molestia en la rodilla y este domingo se movió sin problemas, lo que entusiasma al cuerpo técnico de cara al duelo copero.

Paulo Díaz fue criticado por los hinhcas. Foto: Instagram @paulodiaz17 Paulo Díaz se movió sin mayores inconvenientes en la vuelta a los entrenamientos del plantel de River. Foto: Instagram @paulodiaz17 En la lista de alternativas aparece el juvenil Ulises Giménez, de 19 años, que todavía no debutó en Primera pero está anotado para la Libertadores. Más atrás en la consideración asoma Federico Gattoni, sin lugar en la rotación del entrenador.

La probable formación de River contra Libertad de Paraguay El resto del equipo que se perfila para Asunción no tendría cambios: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.