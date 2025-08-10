La queja de Julio Vaccari por el arbitraje de Arasa tras el empate de Independiente ante River: "Hubo situaciones en las que..."

Julio Vaccari rescató la actitud del Rojo ante River, aunque lamentó que el empate se haya dado en medio de fallos que consideró discutibles.

Independiente frenó su racha negativa con un empate 0-0 frente a River Plate por el Torneo Clausura, en un partido que dejó conforme a Julio Vaccari por la actitud y el volumen de juego, pero también con cierto sabor amargo. El DT no solo destacó la recuperación futbolística, sino que cuestionó el arbitraje de Yael Falcón Pérez y, en particular, algunas decisiones que derivaron en polémicos goles anulados.

Qué dijo Vaccari tras el empate del Rojo ante River El equipo de Avellaneda llegaba golpeado: solo un punto en las primeras tres fechas, eliminación en Copa Argentina ante Belgrano (2-0) y tres derrotas consecutivas. Sin embargo, mostró una versión más competitiva ante el conjunto de Marcelo Gallardo. “Las situaciones de gol que tuvimos fueron muy claras y, además, fueron muchas. La mayoría de los ataques fueron nuestros. No fue justo el empate, pero bueno, esto es fútbol”, expresó Vaccari.

Independiente generó peligro constante, pero careció de eficacia y chocó con las intervenciones de Armani. Además, le anularon tantos a Santiago Montiel y Walter Mazzantti por posición adelantada. “Creo que este es el camino. Pero no lo ganamos. Hay que seguir trabajando”, señaló el DT.

En cuanto al arbitraje, Vaccari fue directo: “Hubo situaciones en las que me pareció que había que cobrar otra cosa. Me parecía que había sido foul de Armani en el primer tiempo. No tuvo intenciones de jugar, sino de cortar el juego”. Para el entrenador, esas acciones pudieron haber cambiado el resultado.