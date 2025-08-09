Presenta:

Video: los dos finos offsides que dejaron sin gol a Independiente en el clásico contra River

Independiente tuvo festejos de Montiel y Mazzantti que quedaron en nada por posiciones adelantadas milimétricas. A River también le anularon uno muy evidente.

MDZ Deportes

Por este offside previo fue anulado el golazo de Santi Montiel que ponía el 1-0 de Independiente ante River. Foto: captura de TV

El segundo tiempo del clásico igualado en cero entre Independiente y River Plate en Avellaneda arrancó con emociones y polémica. A los 6 minutos, Santiago Montiel sacó un zurdazo desde afuera del área que dejó sin reacción a Franco Armani.

El delantero, primo de Gonzalo y surgido de las Inferiores del Millonario, lo gritó con alma y vida, pero el tanto fue anulado. El VAR detectó que Matías Abaldo estaba en una fina posición adelantada en la previa, invalidando la acción.

El gol anulado a Santiago Montiel que era el 1-0 de Independiente

El golazo anulado a Santiago Montiel por offside de Abaldo

Nueve minutos después, a los 15, el Rojo volvió a festejar. Esta vez, Walter Mazzantti recibió un pase dentro del área y cruzó el remate ante Armani. El arquero alcanzó a desviarlo, pero la pelota entró igual. Sin embargo, la historia se repitió: Federico Vera estaba apenas adelantado antes de asistir a Mazzantti, lo que provocó otra anulación ajustada.

El tanto anulado a Mazzanti por offside milimétrico de Vera

Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera

Para completar la secuencia de banderas levantadas, a los 20 minutos llegó un gol de Miguel Borja para River que tampoco valió. El delantero colombiano definió con clase ante Rodrigo Rey, pero su posición adelantada era clara.

El gol anulado a Borja, un offside evidente

En un partido intenso, el fuera de juego terminó siendo protagonista, con tres jugadas anuladas que cambiaron el rumbo de una tarde-noche sin goles en Avellaneda.

