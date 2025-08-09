Video: los dos finos offsides que dejaron sin gol a Independiente en el clásico contra River

Independiente tuvo festejos de Montiel y Mazzantti que quedaron en nada por posiciones adelantadas milimétricas. A River también le anularon uno muy evidente.

Por este offside previo fue anulado el golazo de Santi Montiel que ponía el 1-0 de Independiente ante River. Foto: captura de TV

El segundo tiempo del clásico igualado en cero entre Independiente y River Plate en Avellaneda arrancó con emociones y polémica. A los 6 minutos, Santiago Montiel sacó un zurdazo desde afuera del área que dejó sin reacción a Franco Armani.

El delantero, primo de Gonzalo y surgido de las Inferiores del Millonario, lo gritó con alma y vida, pero el tanto fue anulado. El VAR detectó que Matías Abaldo estaba en una fina posición adelantada en la previa, invalidando la acción.

El gol anulado a Santiago Montiel que era el 1-0 de Independiente El golazo anulado a Santiago Montiel por offside de Abaldo El golazo anulado a Santiago Montiel por offside de Abaldo. TNT Sports Nueve minutos después, a los 15, el Rojo volvió a festejar. Esta vez, Walter Mazzantti recibió un pase dentro del área y cruzó el remate ante Armani. El arquero alcanzó a desviarlo, pero la pelota entró igual. Sin embargo, la historia se repitió: Federico Vera estaba apenas adelantado antes de asistir a Mazzantti, lo que provocó otra anulación ajustada.

El tanto anulado a Mazzanti por offside milimétrico de Vera Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera. TNT Sports Para completar la secuencia de banderas levantadas, a los 20 minutos llegó un gol de Miguel Borja para River que tampoco valió. El delantero colombiano definió con clase ante Rodrigo Rey, pero su posición adelantada era clara.