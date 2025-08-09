Video: los dos finos offsides que dejaron sin gol a Independiente en el clásico contra River
Independiente tuvo festejos de Montiel y Mazzantti que quedaron en nada por posiciones adelantadas milimétricas. A River también le anularon uno muy evidente.
El segundo tiempo del clásico igualado en cero entre Independiente y River Plate en Avellaneda arrancó con emociones y polémica. A los 6 minutos, Santiago Montiel sacó un zurdazo desde afuera del área que dejó sin reacción a Franco Armani.
El delantero, primo de Gonzalo y surgido de las Inferiores del Millonario, lo gritó con alma y vida, pero el tanto fue anulado. El VAR detectó que Matías Abaldo estaba en una fina posición adelantada en la previa, invalidando la acción.
El gol anulado a Santiago Montiel que era el 1-0 de Independiente
Nueve minutos después, a los 15, el Rojo volvió a festejar. Esta vez, Walter Mazzantti recibió un pase dentro del área y cruzó el remate ante Armani. El arquero alcanzó a desviarlo, pero la pelota entró igual. Sin embargo, la historia se repitió: Federico Vera estaba apenas adelantado antes de asistir a Mazzantti, lo que provocó otra anulación ajustada.
El tanto anulado a Mazzanti por offside milimétrico de Vera
Para completar la secuencia de banderas levantadas, a los 20 minutos llegó un gol de Miguel Borja para River que tampoco valió. El delantero colombiano definió con clase ante Rodrigo Rey, pero su posición adelantada era clara.
El gol anulado a Borja, un offside evidente
En un partido intenso, el fuera de juego terminó siendo protagonista, con tres jugadas anuladas que cambiaron el rumbo de una tarde-noche sin goles en Avellaneda.