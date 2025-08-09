Independiente y River igualaron 0-0 en un intenso duelo con goles anulados para los dos equipos

En un intenso y parejo duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River Plate igualaron esta noche 0-0 en el estadio Libertadores de América, por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

Santiago Montiel, Walter Mazzanti y Miguel Borja fueron los autores de los tantos anulados en el inicio de la segunda etapa. Con este empate, el Millonario alcanzó a San Lorenzo en la cima de la tabla del Grupo B, pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que el Rojo sigue sin poder ganar, con dos empates y dos caídas.