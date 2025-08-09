Boca empató 1-1 con Racing en un clásico muy caliente en la Bombonera y extendió su racha sin triunfos
Cuando parecía que Racing se llevaba la victoria, Paredes y Milton Giménez rescataron a Boca de otra derrota. Igual, el Xeneize lleva ¡12 partidos sin ganar!
Boca prolongó su mala racha al empatar 1-1 frente a Racing en la Bombonera en el marco de un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en el estadio la Bombonera ante una multitud.
El gol de la Academia fue a los 31 del segundo tiempo, cuando el recién ingresado Santiago Solari abrió el marcador para su equipo después de que aprovechara un rebote para mandar el balón al fondo de la red.
Para Boca, a los 43 minutos del complemento, luego de un gran centro de Leandro Paredes en un tiro libre, el delantero Milton Giménez le pegó de forma impecable y puso el empate por 1 a 1.
La igualdad estiró la mala racha de Boca, que ya acumula doce partidos sin victorias, incluida la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.
El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa con Edinson Cavani, quien intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.
En el complemento, ninguno se guardó nada, intercambiaron golpe por golpe en medio de las ansiedad y el murmullo de los simpatizantes auriazules porque el equipo no podía romper al cero, a pesar de sus intentos. Y todo se complicó cuando Racing logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.
Faltaba 15 minutos y Boca reaccionó, tras varios intentos frustrados encontró la igualdad y algo de alivio sobre los 43 minutos, gracias a un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes desde el sector derecho.
Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.
En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.
