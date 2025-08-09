Boca empató 1-1 con Racing en un clásico muy caliente en la Bombonera y extendió su racha sin triunfos

Cuando parecía que Racing se llevaba la victoria, Paredes y Milton Giménez rescataron a Boca de otra derrota. Igual, el Xeneize lleva ¡12 partidos sin ganar!

Boca prolongó su mala racha al empatar 1-1 frente a Racing en la Bombonera en el marco de un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en el estadio la Bombonera ante una multitud.

El gol de la Academia fue a los 31 del segundo tiempo, cuando el recién ingresado Santiago Solari abrió el marcador para su equipo después de que aprovechara un rebote para mandar el balón al fondo de la red.

El gol de Santiago Solari para el 1-0 de Racing Club en la Bombonera Santiago Solari puso el 1-0 para Racing frente a Boca Santiago Solari puso el 1-0 para Racing frente a Boca. ESPN Para Boca, a los 43 minutos del complemento, luego de un gran centro de Leandro Paredes en un tiro libre, el delantero Milton Giménez le pegó de forma impecable y puso el empate por 1 a 1.

El tremendo cabezazo de Giménez para el empate de Boca Juniors Milton Giménez empató el clásico ante Racing en la Bombonera Milton Giménez empató el clásico ante Racing en la Bombonera. ESPN La igualdad estiró la mala racha de Boca, que ya acumula doce partidos sin victorias, incluida la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa con Edinson Cavani, quien intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.