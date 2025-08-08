Papelón de Racing con Marcos Rojo: ¡inscribió tarde al jugador en la Liga y llamó a Boca para cambiar las condiciones!

Marcos Rojo se despidió oficialmente de Boca Juniors este viernes y, pocas horas después, llegó a Avellaneda para convertirse en refuerzo de Racing . El pase estaba encaminado, la foto de presentación lista y hasta Sebastián Saja había destacado públicamente la oportunidad de mercado. Sin embargo, un detalle reglamentario inesperado derrumbó el plan.

De acuerdo a lo que informó Marcos Bonocore en TNT Sports, el defensor y el presidente académico Diego Milito llamaron directamente a Boca para pedir la disolución de la rescisión firmada horas antes. ¿El motivo? Rojo no puede ser habilitado para jugar el torneo Clausura .

La clave del problema está en el artículo 19.2.4 del Reglamento de AFA, que establece: “Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha”.

En otras palabras: un futbolista sin club solo puede ser inscripto pasada la fecha límite si ya había quedado libre antes del 24 de julio a las 18 hs. Como Rojo rescindió su vínculo con Boca el 8 de agosto, no cumple con la condición y su registro para el Clausura es inválido.

La situación es doblemente insólita porque el zaguero sí podría jugar en Copa Argentina y Copa Libertadores, pero no en el torneo local. Esto se debe a que las reglas de Conmebol y de la competencia federal difieren del reglamento de la Liga Profesional.

En el sistema COMET de AFA, Rojo ya figura inscripto, pero con limitaciones: sin habilitación para el Clausura. Desde el club de Avellaneda admiten que el margen de maniobra es muy reducido.

El llamado a Boca y una negociación imposible

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosbonocore/status/1953972583613051265&partner=&hide_thread=false Exclusivo. Marcos Rojo y Diego Milito llamaron a Boca en las últimas horas pidiendo una disolución de la rescisión.



Hay un detalle muy burdo que imposibilita su habilitación para jugar: quedó libre después del 24 de julio.



AFA, en el artículo 19.2.4, marca como condición… — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) August 9, 2025

Enterados del problema, Rojo y Milito se comunicaron con Boca para explorar alternativas. Una de las opciones sobre la mesa es anular la rescisión y buscar un acuerdo diferente, que podría ser una transferencia a bajo costo o la cesión a préstamo por lo que resta de la temporada.

Sin embargo, lo que Racing intenta hacer ya no tiene vuelta atrás: Boca ya presentó ante la AFA la documentación de la rescisión y la Academia, a su vez, ya inscribió a Marcos Rojo en el sistema. Es decir, el pedido que le hicieron al Xeneize para revertir la situación es directamente imposible de ejecutar. Un error de manual que se transformó en un papelón de los grandes.

Como si todo esto no fuera suficiente, el fixture quiso que Racing visite a Boca mañana mismo por la cuarta fecha del torneo Clausura. La novela de Marcos Rojo, su abrupta salida del Xeneize y un hipotético regreso inmediato al estadio que fue su casa en medio de este papelón administrativo, le agregan aún más picante a un cruce que ya estaba cargado de historia y tensión por la crítica situación futbolística del Xeneize.