El refuerzo que Independiente le arrebató a Boca en 2025 y ahora se va cedido a otro club argentino

Hace meses, Independiente hizo una inversión de casi US$ 4.000.000 por un importante futbolista que no rindió y se irá del club. De quién se trata.

Cuando parecía que el plantel de Independiente estaba cerrado y ya no iba a haber movimientos, hubo un giro inesperado y de último momento. A cuatro días del cierre del mercado de pases, Gustavo Quinteros sufrirá la baja de un futbolista por el que el Rojo hizo una fuerte inversión y nunca cumplió con las expectativas.

Se trata de Walter Mazzantti, el extremo de 29 años que recaló en Avellaneda a mediados de 2025 luego de un primer semestre brillante con el Huracán finalista del Torneo Apertura (perdió la final ante Platense). Mientras se rumoreaba que iba a ir a Boca, que llegó a ofrecer US$ 3.500.000 por su ficha, Independiente se metió en la negociación y terminó acordando con el Globo la compra del 90% de su pase en una cifra cercana a los US$ 4.000.000.

Sin embargo, el delantero con pasado en Huachipato estuvo lejos de mostrar aquel nivel que lo había puesto entre los mejores del fútbol argentino. La clara muestra de eso son sus preocupantes números: jugó apenas 849 minutos -repartidos en 19 partidos- y no marcó goles ni brindó asistencias. Además, fue uno de los más resistidos por los hinchas.

Walter Mazzanti Walter Mazzantti, a un paso de dejar Independiente: seguirá su carrera a préstamo en Newell's. Mazzantti se va de Independiente rumbo a otro equipo de la Liga Profesional Mazzantti fue perdiendo terreno en la consideración de Quinteros y tenía colgado el cartel de prescindible. En ese contexto, Newell's levantó el teléfono y está todo dado para que el futbolista pase a préstamo por un año por pedido expreso de Frank Darío Kudelka, el flamante DT del club rosarino que ya lo dirigió en su paso por Huracán.