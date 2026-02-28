Con goles de Ávalos y Marcone en el final del cotejo, Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en Avellaneda

Independiente derrotó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero , por la octava fecha del Torneo Apertura , se reencontró con la victoria y se metió nuevamente en la pelea por las primeras posiciones en la Zona A: quedó tercero con 15 unidades.

El inicio estuvo marcado por el clima caliente en las tribunas: en la previa y durante la salida de los equipos, los hinchas del Rojo insultaron a la Comisión Directiva.

Ya en el juego, Independiente tomó la iniciativa. A los 9 minutos, Millán probó desde afuera y el arquero respondió enviando al córner. A los 21’, tras un centro desde la izquierda, Gabriel Ávalos dejó pasar la pelota y el balón dio en el palo, en una de las situaciones más claras del primer tiempo.

El equipo local siguió generando: a los 27’, un zurdazo de Malcorra se estrelló en el travesaño. Sin embargo, también sufrió en defensa: a los 18’, Rodrigo Rey voló para tapar un cabezazo de Tijanovich, y a los 37’, Santos sacó un potente remate desde lejos que casi sorprende al arquero.

En el complemento, Independiente acentuó el dominio territorial. A los 10’, tuvo al Ferroviario metido en su área y hasta le sacaron un cabezazo de Abaldo en la línea. Sin embargo, a los 2 minutos, la visita avisó: Tijanovich no llegó a empujarla frente al arco y el local se salvó.

Nacho Malcorra se lamenta por una inmejorable situación que no pudo ser gol de Independiente.

El entrenador movió el banco: Cabral ingresó por Millán a los 15’, y luego Pussetto y Godoy reemplazaron a Montiel y Arias.

Gabriel Ávalos metió un gran cabezazo para el 1-0 del Rojo

Gabriel Ávalos metió un gran cabezazo para el 1-0 de Independiente Gabriel Ávalos metió un gran cabezazo para el 1-0 de Independiente. ESPN

Cuando parecía que el empate se sostenía, llegó la eficacia. A los 44 minutos, Gabriel Ávalos se elevó y, de cabeza, abrió el marcador tras un centro de Malcorra. Ya en tiempo de descuento (50’), Iván Marcone abrió el pie tras un tiro libre ejecutado por Malcorra y selló el 2-0 definitivo.

Marcone puso el 2-0 de Independiente tras una jugada preparada

Embed ¡COMO UN HINCHA MÁS! Iván Marcone la puso junto a un palo y cerró el triunfo 2-0 de Independiente sobre Central Córdoba. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/bjtqfDd3tI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 1, 2026

Con este triunfo, Independiente suma tres puntos importantes en el Apertura y descomprime, al menos en lo deportivo, un clima institucional que había mostrado tensión desde antes del inicio del partido.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Independiente vs Central Córdoba (SE)