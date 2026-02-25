El lapidario análisis de Gustavo Quinteros tras el empate ante Gimnasia (M): "No estuvimos a la altura de lo que tendría que ser Independiente"

El entrenador del Rey de Copas, Gustavo Quinteros, fue tajante a la hora de analizar el empate por 1-1 frente al Lobo mendocino.

Independiente volvió a jugar mal, pero un golazo de Ignacio Malcorra logró que se llevara un punto del Víctor Lagrotaglie. El equipo de Gustavo Quinteros, que venía de caer por 3-2 ante Independiente Rivadavia, igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en un partido donde el cuadro local tuvo las chances más claras de gol.

A pesar de que el punto puede servir de cara a las últimas fechas del Torneo Apertura, el entrenador del Rey de Copas fue muy tajante a la hora de analizar el rendimiento de su equipo: “No estuvimos a la altura de lo que tendría que ser Independiente", soltó.

El tajante análisis de Gustavo Quinteros tras el empate de Independiente "Me preocupa no poder mantener un nivel futbolístico como el mostrado en el partido con Lanús. Tenemos como 30 minutos, 35 en el partido anterior, que podemos superar a los rivales futbolísticamente. Independiente tiene que jugar mejor de lo que jugó hoy y esperemos hacerlo a partir del próximo partido. Tenemos ahora dos partidos local, trataremos de jugar bien, ganarlos y empezar a pensar distinto. Y sobre todo, a jugar mejor sobre todo", continuó.

"Jugamos muy bien contra Lanús. Tenemos que jugar a ese nivel y de ahí para arriba. Pasa que también faltaron jugadores importantes de mitad de cancha para adelante. Tenemos que volver a tener ese rendimiento. Y pensar en evitar cometer errores como cometimos en el partido anterior y jugar como ese partido de local. Esperemos lograrlo y mantener regularidad. De esa manera, no vamos a perder puntos y vamos a pelear los primeros lugares", completó Gustavo Quinteros.

gustavo quinteros Gustavo Quinteros no se fue conforme con el empate de Independiente en Mendoza. Fotobaires El cruce con Lomónaco y su llamativa ausencia en el once Por último, el DT del Rojo se refirió a la ausencia de Kevin Lomónaco en el once titular debido a que en las últimas horas se conoció que hubo un fuerte ida y vuelta entre el jugador y el entrenador tras la caída ante la Lepra mendocina. Ante ello, Quinteros decidió que no sea titular y finalmente ingresó a los 93’.