Patea el tablero: la sorpresiva decisión de Julio Vaccari en el once de Independiente para recibir a River

Julio Vaccari dio a conocer los 11 futbolistas que saldrán a la cancha para jugar el clásico contra el Millonario y sorprendió a todos con el centrodelantero.

Este sábado a partir de las 18:30, Independiente y River jugarán un clásico más que picante en el Libertadores de América. El equipo comandado por Julio Vaccari, que no ganó por el momento en el torneo Clausura y viene de quedar eliminado de la Copa Argentina, buscará revertir el mal presente ante el Millonario de Marcelo Gallardo que va en busca del liderato de la zona B.

A menos de una hora del partido, los entrenadores ya definieron los onces iniciales que saldrán a la cancha del Rojo. Desde el lado del cuadro de Núñez, el Muñeco decidió repetir el mismo once que goleó 3-0 a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina. Por su parte, Vaccari pateó el tablero y sorprendió a todos al elegir al delantero titular.

La decisión de Julio Vaccari en el once de Independiente Con Gabriel Ávalos muy cuestionado y un mal presente, se esperaba que el DT se decantara por Ignacio Pusetto, uno de los flamantes refuerzos del mercado de pases. No obstante, los dos estarán en el banco de los suplentes y el delantero titular será Matías Abaldo, otro de los refuerzos del Rojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1954280021104988660&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ VAMOS NOSOTROS!#TodoRojo pic.twitter.com/K6ZH1BY9eC — C. A. Independiente (@Independiente) August 9, 2025 Abaldo, incorporado hace apenas tres días, llegó a préstamo desde Defensor Sporting de Uruguay, con un cargo y una opción de compra de 2,5 millones de dólares por aproximadamente el 80% de su pase, además de la posibilidad de extender el préstamo por seis meses más. Su llegada se concretó tras la transferencia de Santiago Hidalgo al Toulouse de Francia, lo que liberó un cupo.