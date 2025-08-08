El impresionante KO de Mirco Cuello para coronarse campeón mundial en Libia

Mirco Cuello demolió al mexicano Sergio Ríos en dos asaltos y se convirtió en el 43º campeón del mundo en la historia del boxeo argentino.

Mirco Cuello (16-0, 13 KO) escribió una nueva página dorada para el boxeo argentino. El santafesino, de apenas 24 años, noqueó técnicamente en el segundo asalto al mexicano Sergio “Chakal” Ríos (19-1, 7 KO) y se consagró campeón mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una noche histórica disputada en Libia.

La pelea duró lo que Cuello quiso. Antes del final del primer round ya había mandado a la lona a su rival. Ríos logró llegar a la campana, pero en el segundo asalto volvió a caer y, cuando se levantó, recibió un fulminante gancho al hígado que terminó con todo. Una definición categórica y sin discusión.

El tremendo KO de Mirco Cuello para ser campeón del mundo en Libia. Con esta victoria, Cuello se convirtió en el segundo campeón mundial argentino en actividad -junto a Fernando "el Pumita" Martínez (AMB supermosca)- y en el 43º campeón del mundo que da el boxeo nacional.

El horizonte ahora apunta a lo más alto: el santafesino quedó a un paso del cinturón regular de la AMB, hoy en manos del británico Nick Ball (22-0-1, 13 KO), que se enfrentará a Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. Un triunfo allí podría abrirle la puerta al duelo más esperado.