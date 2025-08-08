¿Racing va por otro bombazo de un ex Boca además de Rojo?: "Costas está desesperado por..."

Sebastián Villa volvió a sonar fuerte en Avellaneda. Según Flavio Azzaro, Gustavo Costas lo quiere sí o sí para que juegue la Copa Libertadores para Racing.

Gustavo Costas lo quiere sí o sí, la dirigencia lo frena y el futbolista está cómodo en su club. ¿Se viene otra novela?

El interés de Gustavo Costas por reforzar a Racing de cara a la Copa Libertadores volvió a poner en escena a Sebastián Villa. El delantero colombiano, hoy figura y capitán de Independiente Rivadavia, es uno de los jugadores que el entrenador quiere sumar para el próximo mercado de pases.

En su programa de streaming, el periodista Flavio Azzaro reveló que: “Costas está desesperado porque le traigan al negro Villa. Costas siente que con Villa la copa la gana. Tráiganme a Villa, tráiganme a Villa, tráiganme a Villa, tráiganme a Villa, tráiganme a Villa. Costas quiere al delantero de Independiente Rivadavia ¡sí o sí!”.

Sebastián Villa, un viejo anhelo de Gustavo Costas para Racing Costas quiere a Sebastián Villa Costas quiere a Sebastián Villa Azzaro Stream Villa ya había estado en el radar de Racing a fines de 2024, poco después de su regreso al fútbol argentino tras meses complicados por su causa judicial. Su nivel en Mendoza despertó interés en la Academia y en otros clubes importantes. Incluso el entonces presidente Víctor Blanco y el propio Costas habían manifestado públicamente su gusto por el jugador. “(A Villa) me gustaría tenerlo. Está en la carpeta…”, dijo el DT en su momento.

Pese a esto, la dirigencia académica descartó la operación. En su momento, la decisión fue tajante: “Desde lo deportivo no hay discusión, pero la dirección deportiva analiza mucho más que eso y no entra en los planes del club”. Con la llegada de Diego Milito a la presidencia y Sebastián Saja como director deportivo, la postura no cambió.