El palito de Marcos Rojo a Boca tras firmar su rescisión de contrato: "Hay cosas que prefiero guardarme"

Marcos Rojo se desvinculó oficialmente del cuadro de la Ribera y en sus redes sociales escribió un mensaje de despedida con un dardo al CT.

Se terminó la novela. Este viernes por la mañana, Marcos Rojo firmó su rescisión de contrato y dejó de ser jugador de Boca. El marcador central, que había sido marginado y apartado del plante por decisión de Miguel Ángel Russo, aceptó la oferta de la dirigencia con 5 meses de contrato por cumplir.

Al confirmarse su salida, el ex Valencia y Manchester United no perdió tiempo y llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista de Racing por pedido expreso de Gustavo Costas. El entrenador de la Academia llamó al futbolista hace algunas semanas y le expresó sus ganas de contar con él, algo que, terminó influyendo en la decisión del defensor.

Marcos Rojo se despidió de los hinchas de Boca tras firmar su rescisión Previo a que se confirme esta noticia, Marcos Rojo fue hacia la fiscalía para firmar su rescisión de contrato con el Xeneize y a la salida del lugar, habló ante los medios y le agradeció a todos los hinchas de Boca por el tiempo compartido junto: "Agradecerle todo este tiempo, el cariño y el respeto que tuvieron siempre conmigo. Lo disfruté mucho", lanzó.

Marcos Rojo se despidió de los hinchas de Boca Luego, el defenso escribió un mensaje más extenso en sus redes sociales despidiéndose de manera oficial: "Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué".

"Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere. Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos. Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos", continuó.