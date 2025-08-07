Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca y rescinde su contrato: qué le ofreció el club

Marcos Rojo entrenaba en soledad y no iba a ser tenido en cuenta, por lo que Boca le propuso rescindir el vínculo y el defensor dio el "sí".

Con el Consejo de Fútbol disuelto, Juan Román Riquelme se puso al frente de varios frentes abiertos que todavía tiene Boca. Uno de los más complejos es el caso de Marcos Rojo, quien estaba totalmente marginado del plantel, entrenaba en otro vestuario y ya no iba a ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo.

Este jueves, el club le hizo una oferta formal para rescindir su contrato. La propuesta fue simple: que Rojo firmara la rescisión ahora mismo y cobrara solo hasta el último día trabajado. El defensor y su representante en un principio rechazaron esta posibilidad, aunque, con el pasar de las horas, finalmente decidieron aceptarla.

Boca llegó a un acuerdo con Marcos Rojo para rescindir su contrato Desde el entorno del ex capitán consideraban que con el mercado de pases prácticamente cerrado, dejarlo libre sería dejarlo a la deriva. “No es justo”, decían cerca del jugador, que a sus 35 años tendría muy pocas chances de encontrar nuevo club en este contexto.

Además, la situación se mezcló con otra operación frustrada: Juan Sebastián Verón rechazó una propuesta de Boca para quedarse con Ascacibar, que incluía 3 millones de dólares más a Rojo como parte de pago. Desde Estudiantes tildaron esa oferta como “ridícula”.

El posteo Kristian Bereit, representante de Marcos Rojo, post conferencia de Russo. La historia del mánager de Marcos Rojo post conferencia de Russo en Boca Juniors. Rojo venía entrenando solo y lejos de sus compañeros, mientras su contrato seguía vigente hasta el 31 de diciembre. Russo fue el primero en hablar oficialmente del caso: “Es una decisión del club. Pero por algo se llega a esa situación”, dijo el DT. El defensor recogió el guante en redes sociales, donde respondió con un video recopilando sus mejores momentos con la camiseta de Boca.