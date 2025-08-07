Boca comunicó el desgarro grado 3 de un mediocampista y Russo suma un problema

A 48 horas del clásico con Racing, un volante de Boca con buena consideración por parte de Russo sufrió una lesión muscular que lo marginará por un buen tiempo.

Boca Juniors arrastra la peor racha sin conocer la victoria de toda su historia, con 11 partidos consecutivos sin ganar. En medio de un clima institucional convulsionado por la disolución del Consejo de Fútbol y con Miguel Ángel Russo sin margen de error, este sábado se viene un compromiso complicadísimo como es el clásico contra Racing.

Este duelo trascendental puede llegar a ser determinante para el DT y su continuidad en el Xeneize, por lo que necesita ahora un triunfo más que nunca. Tras los malos rendimientos generales del último tiempo, tomaría algunas decisiones fuertes como relegar a Edinson Cavani, su habitual capitán, al banco de suplentes. Pero además, se verá condicionado por una baja de último momento en el mediocampo.

Tomás Belmonte se desgarró en la práctica del jueves Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1953556999389819286&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



El jugador Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular Grado III en el isquiotibial derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/RZMkIkB3iM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 7, 2025 Este jueves por la tarde, se informó mediante las cuentas oficiales del club que Tomás Belmonte sufrió durante las prácticas un desgarro de grado 3 en el isquiotibial derecho. Esto, irremediablemente, le hará perderse el duelo ante la Academia y, muy probablemente, el resto de los partidos del mes de agosto: contra Independiente Rivadavia el domingo 17, contra Banfield el 24 y contra Aldosivi el 31.

Si bien no se trata de una baja demasiado sensible, ya que el Toto no venía siendo titular en el último tiempo, sí representa un dolor de cabeza para Russo, ya que lo tenía con buena consideración como una de las primeras y principales alternativas desde el banco. Por lo tanto, quedará aún más acotado en cuanto a las variantes durante el partido.