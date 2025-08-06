Boca: el pedido de Kevin Zenón a Delgado tras la oferta de Olympiacos y la respuesta del club

Olympiacos quiere llevarse a Zenón por 7 millones de dólares por el 80% de su pase, pero desde Boca aún no hubo respuesta.

Boca Juniors está atravesando una de las peores crisis futbolísticas de su historia, con la peor racha de partidos sin victorias (11) y sin ganar títulos desde 2023. Toda esta situación llevó a que este miércoles se hiciera oficial que Juan Román Riquelme disolvió el Consejo del Fútbol, dejando sin lugar en el club a Chicho Serna y Raúl Cascini.

En medio de este fuerte torbellino, llegó días atrás una tentadora oferta del Olympiacos de Grecia por Kevin Zenón. El elenco heleno puso sobre la mesa unos 7 millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista (el mismo porcentaje que le pertenece al Xeneize). Desde entonces, espera la respuesta del cuadro de la Ribera.

La mano derecha de Juan Román Riquelme le manifestó que #Boca está abierto a negociarlo si #OlympiacosFC eleva la propuesta. pic.twitter.com/Z7L31qIJOD — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 6, 2025 Ante el silencio de la institución, este miércoles el propio jugador decidió tomar cartas en el asunto. Según informó el periodista experto en mercado de pases Germán García Grova en su cuenta de X, el volante de 24 años se reunió esta tarde con Marcelo Delgado, el único sobreviviente del CDF, para comunicarle que quiere ser transferido y jugar en el Rojiblanco de El Pireo.

El Chelo, mano derecha de Riquelme, en representación del club, no le habría negado la posibilidad de ser vendido, pero sí le aclaró que están dispuestos a negociarlo siempre que desde el Olympiacos mejoren la oferta inicial que hicieron por él. Cabe recordar que en 2024 en Brandsen 805 lo habían comprado a Unión de Santa Fe por 3,2 millones de dólares.