Revelan la fuertísima frase que Chicho Serna le dijo a Riquelme al irse de Boca: "Te estás quedando cada vez más..."

Mauricio Serna habría tenido una dura reunión con Riquelme previo a que se confirmara la disolución definitiva del Consejo de Fútbol.

Este miércoles se confirmó la disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Juan Román Riquelme decidió correr de sus cargos a Raúl Cascini y Mauricio Serna, dejando únicamente en el club a Marcelo Delgado. En lugar de dicho departamento, se contará con un mánager deportivo, puesto con el que apunta a quedarse el Mono Navarro Montoya.

Si bien esta medida se venía hablando ya desde la semana pasada, generó un gran revuelo esta jornada. La noticia no les cayó para nada bien a ninguno de los dos despedidos. Al parecer, el más desencantado habría sido el Chicho, que esta tarde habló con la prensa, momento en el que se mostró muy conmovido, pero anteriormente también habría tenido una fuerte conversación con el presidente del club.

La fuerte frase del Chicho Serna para Juan Román Riquelme La fuerte frase del Chicho Serna para Juan Román Riquelme La misma se habría producido este martes por la noche luego del partido de la Reserva xeneize en Ezeiza. Así lo informó Martín Arévalo en el programa Un Buen Momento por Radio La Red. El periodista hizo hincapié en varios cortocircuitos que se habrían producido entre el 10 y el colombiano a lo largo de los últimos años, como la gestión para el regreso de Leandro paredes en este 2025, y detalló una serie de diferencias que fueron desgastando la relación entre ambos.

"Serna, después de la eliminación con Atlético Tucumán, pone la cara y dice que Boca no va a salir al mercado, y a las dos horas Riqueme llama al presidente de Platense (por Nacho Vázquez). Serna presentó la renuncia al Consejo después del River-Boca en el que se fue Gago y Riquelme se la rechazó. Tiempo atrás, antes de la final de la Libertadores 2023, Serna felicita a Sebastián Battaglia, y Riquelme se enojó tanto que después el Chicho pasó 1 mes en Colombia sin saber qué hace porque nadie lo llamaba", relató el cronista para graficar cómo la figura del ex volante central quedaba más relegada y desautorizada.