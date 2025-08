Al borde del llanto, Chicho Serna habló tras irse del Consejo de Boca: "Me ofrecieron seguir en otra función, pero..."

Las palabras de Mauricio Serna, ya como exintengrante del Consejo de Fútbol de Boca El colombiano se hizo presente ante los medios que lo esperaron en el lugar y dio los detalles de su salida de la institución manifestando su eterno amor por Boca: "No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí para mi familia este club. Pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Un momento supremamente difícil, muy muy difícil".

Chicho Serna rompió el silencio y habló de su salida del Consejo de Fútbol. Un Serna muy reflexivo hizo un breve análisis de su paso laboral por el Xeneize en el que manifestó: "Seguramente con muchas personas que me puede haber equivocado, pues también ofrecerles mis disculpas, no dejo de ser humano, pero siempre con la frente arriba, con la cabeza arriba, mirando a los ojos a todas las personas, porque es la manera que me ha caracterizado de ser, porque es mi forma de vivir".

Al borde de las lágrimas, antes de irse Chicho Serna explicó los motivos por los que decidió no seguir abocado a otras tareas en Boca: "Me han ofrecido estar en alguna otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Entonces prefiero hoy venir acá, saludarlos a todos, agradecerles a todos ustedes y decir, esto ya tuvo su fin. Muchas gracias, repito a los hinchas, los amo, pero es así la vida y ya. Me tocó a mí", concluyo el exfutbolista multicampeón con la azul y oro entre 1998 y 2001.