Bombazo en Boca: Riquelme va por una figura del fútbol argentino y ofrece el pase de Rojo a cambio

El mandamás de Boca se contactó con el presidente de otro equipo del fútbol local y le propuso un intercambio por el pase del central zurdo de 34 años.

Boca Juniors sigue entrenándose de cara al clásico frente a Racing este sábado a las 16:30 en La Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo buscará cortar con la peor racha de su historia (11 partidos sin ganar) e intentará darle la primer alegría del segundo semestre a su gente tras las eliminaciones en el Mundial de Clubes y Copa Argentina.

Por otro lado, el Xeneize, uno de los equipos que tiene cupo extra para incorporar en el mercado de pases (ya cerró para la gran mayoría de clubes) sigue buscando algún refuerzo que potencie el plantel y en las últimas horas, Juan Román Riquelme se contactó con otro presidente para ofrecerle un intercambio.

Boca va a la carga por Santiago Ascacíbar, figura de Estudiantes Según informó Martín Arévalo, periodista de ESPN, el mandamás del cuadro de la Ribera llamó a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, para preguntar condiciones por Santiago Ascacíbar, una de las figuras del fútbol argentino y por quien Boca ya había negociado en anteriores mercados de pases.

Juan Román Riquelme llamó a Verón para ofrecerle un intercambio por Rojo (Créditos: ESPN) A cambio, Riquelme le propuso a Verón hacer un intercambio: el Xeneize se queda con el Rusito y en su lugar le dan el la totalidad del pase de Marcos Rojo, futbolista que no es tenido en cuenta por Russo y que es seguido de cerca por el elenco platense, más una importante suma de dinero.