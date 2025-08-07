Cristian Traverso, lapidario sobre un hipotético llamado de Riquelme para que sea el mánager de Boca: "Que se..."

Sin filtro y con su estilo frontal, Cristian Traverso dejó en clara su postura cuando le preguntaron si se sumaría al equipo de trabajo que lidera Riquelme.

Cristian Traverso fue terminante sobre la hipotética chance de volver a Boca en el rol de mánager. Foto: captura de TV.

La salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol agitó el avispero en Boca y desató especulaciones sobre posibles reemplazos. Entre los nombres que empezaron a circular apareció el de Cristian Traverso, pero el exfutbolista fue tajante al respecto de una hipotética posibilidad de que Juan Román Riquelme lo llame para ocupar ese rol.

“Que se ahorre una llamada. Le diría que no, porque es para problemas y yo no quiero que Boca tenga problemas. No lo escucharía, no”, disparó Traverso en el programa de TyC Sports donde es panelista. Y fue más allá: “¿Si es para problemas por mi personalidad? Y, sí, pero no con él, eh. Yo no le saco el culo a la jeringa a ninguno, pero vos imaginate que si llegás tenés que limpiar a cuatro o cinco”.

Cristian Traverso, sobre un posible llamado de Riquelme La tajante frase de Traverso sobre Riquelme y Boca La tajante frase de Traverso sobre Riquelme y Boca. TyC Sports El excompañero de Riquelme en el Boca multicampeón del 2000 explicó cómo está hoy su vínculo con el actual presidente: “Yo no estoy peleado con Román. Que yo le diga las cosas a Román cada tanto… No lo molesto porque él está en un cargo, yo estoy en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero esto no quiere decir que no pueda criticarlo”, aclaró.

Sobre el cierre, Traverso también envió un mensaje a alguien que lo cuestionó por una crítica reciente: “Al que me escribió, que me dijo que no estaba de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada y me dijo que hay cosas que yo no sé y el club hace silencio, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimes. Hay cosas que no digo para no entrar en lo hondo. No me gusta lo hondo, yo prefiero que lo futbolístico se arregle rápido”, dijo, antes de cerrar con otra frase contundente: “No gasten energía en esas cosas. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca, pero no me mensajeen”.

consejo de fútbol Mauricio Serna y Raúl Cascini fueron desplazados del Consejo de Fútbol de Boca X Por ahora, el único que sigue en el Consejo es Marcelo Delgado. Riquelme analiza sumar nombres para reemplazar a Serna y Cascini, aunque todavía no está definido si será bajo el rol de manager o como parte del mismo Consejo. Entre los posibles candidatos suenan el Mono Navarro Montoya, el Beto Márcico, José Pekerman y Carlos Bianchi.