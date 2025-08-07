Por qué Marcos Rojo rechazó un ofrecimiento de Boca para rescindir su contrato

Marcos Rojo sigue afuera del plantel profesional, entrena en soledad y no será tenido en cuenta. Boca le propuso rescindir el vínculo y el defensor se negó.

Aunque la oferta fue rechazada, las puertas no quedaron del todo cerradas: hay margen para seguir negociando.

Con el Consejo de Fútbol disuelto, Juan Román Riquelme se puso al frente de varios frentes abiertos que todavía tiene Boca. Uno de los más complejos es el caso de Marcos Rojo, quien está totalmente marginado del plantel, entrena en otro vestuario y ya no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo.

Este jueves, el club le hizo una oferta formal para rescindir su contrato, pero la respuesta fue un rechazo contundente. La propuesta fue simple: que Rojo firmara la rescisión ahora mismo y cobrara solo hasta el último día trabajado. Sin embargo, el defensor y su representante no solo descartaron esa opción, sino que recordaron que esa misma propuesta ya la habían hecho ellos durante el Mundial de Clubes, luego de un fuerte cruce entre el jugador y el DT, y que el Consejo la había rechazado en ese entonces.

Boca quiso rescindir con Marcos Rojo y la respuesta fue contundente Desde el entorno del ex capitán consideran que ahora, con el mercado de pases prácticamente cerrado, dejarlo libre sería dejarlo a la deriva. “No es justo”, dicen cerca del jugador, que a sus 35 años tendría muy pocas chances de encontrar nuevo club en este contexto.

Además, la situación se mezcló con otra operación frustrada: Juan Sebastián Verón rechazó una propuesta de Boca para quedarse con Ascacibar, que incluía 3 millones de dólares más a Rojo como parte de pago. Desde Estudiantes tildaron esa oferta como “ridícula”.

