La sugerente frase de Gustavo Quinteros, DT campeón con Vélez, mientras suena en Boca: "Estoy esperando alguna posibilidad que..."

El DT campeón con Vélez habló desde Miami en medio de versiones que lo vinculan con el Xeneize y fue contundente sobre lo que viene.

Gustavo Quinteros, ex DT de Vélez Sarsfield y de último paso por Gremio de Brasil, dijo que tuvo chances para dirigir pero que priorizó descansar.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Miguel Ángel Russo en Boca, Gustavo Quinteros volvió a sonar fuerte en la agenda del Xeneize. Desde Miami, donde se encuentra descansando tras su salida de Vélez, el entrenador campeón de la Liga Profesional 2024 rompió el silencio y dejó una frase que encendió la ilusión de más de un hincha.

"Estoy esperando alguna posibilidad que por ahí se da a fin de año… un proyecto muy importante. Vamos a ver si se concreta", lanzó Quinteros en diálogo con Olé. No nombró a Boca, pero las especulaciones se dispararon rápidamente en redes sociales y medios partidarios, donde muchos lo ven como uno de los principales candidatos para tomar el banco a partir de diciembre.

Quinteros, que también fue campeón en Bolivia, Chile y Ecuador, aseguró que tiene propuestas del exterior, pero que su prioridad es seguir dirigiendo en la Argentina. "Me siento muy cómodo acá. Me gusta el fútbol argentino, me encanta cómo se vive y la pasión que hay en cada cancha", agregó.

En Boca, Russo está en la cuerda floja tras una serie de malos resultados, y en el Consejo de Fútbol -ya sin Serna ni Cascini, y solo con Delgado como hombre fuerte- analizan opciones a futuro. La llegada de un DT con espalda, experiencia internacional y pasado reciente exitoso es una de las ideas que suenan en los pasillos de la Bombonera.