La bomba de un periodista que cubrió a Boca durante años sobre el futuro de Russo: "Pase lo que pase con Racing..."

El tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca es muy preocupante. El entrenador lleva 7 partidos dirigidos y todavía no conoce la victoria, es por eso que nadie puede asegurar su continuidad en el cargo si es que su equipo no vence a Racing el próximo sábado en la Bombonera por el torneo Clausura.

En medio de tantas especulaciones sobre el futuro del ex DT de San Lorenzo, Mariano "Chicho" Grosman , un periodista muy importante en la vida del Xeneize, soltó una bomba que va más allá del encuentro trascendental ante la Academia: Russo dejaría de ser el DT de Boca "independientemente de lo que pase" frente a los de Gustavo Costas.

Así lo contó el comunicador en la nota que publicó en Bolavip, asegurando que ya se tomó una decisión con el técnico de 69 años para su salida del club a poco más de dos meses -8 partidos- de haber asumido nuevamente. No obstante, más tarde el excronista de TyC Sports amplió esa información y desarrolló la noticia en profundidad.

Miguel Russo DT de Boca Según Chicho Grosman, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el DT de Boca pase lo que pase ante Racing. FotoBaires

"La información que me dio una muy buena fuente es que ante Racing es el último partido de Russo en Boca. Y por la forma en que me llegó el dato, y esto sí es una deducción mía, es que es una decisión del club y no del técnico", sentenció Grosman en charla con Toti Pasman en Radio La Red.