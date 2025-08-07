Tras la queja de Costas, qué dijo Sebastián Saja sobre el día del clásico entre Boca y Racing: "Se cumple el reglamento porque..."

A 48 horas de enfrentar a Boca en la Bombonera, Saja se refirió a la polémica sobre por qué se jugará el sábado y no el viernes, como reclamó Costas.

Este sábado, Racing deberá visitar a Boca Juniors desde las 16.30 por la fecha 4 del torneo Clausura. No será un duelo duro únicamente por todo lo que significa disputar un clásico y en un escenario tan complicado como la Bombonera, sino porque además, 3 días después, el martes, jugará en Uruguay contra Peñarol por octavos de Libertadores.

A partir de esta situación se instaló una fuerte polémica luego de que Gustavo Costas protestara en conferencia de prensa y le tirara la responsabilidad al Xeneize: "Jugar cada 48 horas es divino... No es que me esté quejando, al contrario, pero igual me gustaría tener un día más de descanso. Pero bueno, Boca no quiso jugar el viernes", fue la queja del DT, lo que luego fue desmentido categóricamente desde Brandsen 805 y provocó un llamado privado del entrenador al Chelo Delgado para ofrecer las disculpas del caso.

En ese sentido, Sebastián Saja se refirió a este episodio y aclaró el panorama: "Racing intentó que se jugara el viernes, pero no lo permitieron ni la TV ni la seguridad", reveló el director deportivo blanquiceleste este jueves en diálogo con ESPN. Y mostró diferencias respecto del reclamo del entrenador: "Se cumple el reglamento porque vamos a tener 72 horas de descanso, tal como está estipulado. No hay quejas".

En la misma sintonía, trazó paralelismos con el Manya, el rival de la Academia en octavos, respecto de cómo llegan ambos al duelo del martes: "Peñarol juega el clásico con Nacional el sábado a las 15, por lo que llegamos en las mismas condiciones, con dos partidos sumamente exigentes antes de uno importantísimo como es la ida de unos octavos de Libertadores", apuntó el exarquero.