El palito de Sebastián Saja a Gallardo por el método de River para incorporar: "Antes que con el jugador..."

El director deportivo de Racing habló del regreso de Quintero, la salida de Salas y marcó diferencias con el Muñeco al hablar de cómo negocian los pases.

Racing todavía digiere la bronca por dos movimientos de mercado que no cayeron nada bien en Avellaneda: la sorpresiva salida de Maxi Salas rumbo a River tras ejecutar su cláusula, y el regreso de Juanfer Quintero al Millonario apenas seis meses después de haber dejado la Academia por “razones personales”. Sebastián Saja rompió el silencio y, sin polemizar de frente, dejó varios mensajes con destinatario claro.

Primero, el director deportivo se refirió al caso Salas y apuntó a los valores internos del plantel: “Podemos defender lo que ha sucedido desde nuestro lado. Después, los jugadores son libres de elegir dónde quieren jugar. Muchos se quedan con las fotos de los que llegaron, pero hay que agregar a los que se han querido quedar a pelear los objetivos”, dijo en diálogo con F12 (ESPN).

Qué dijo Sebastián Saja sobre la salida de Maxi Salas a River Qué dijo Sebastián Saja sobre la salida de Salas a River ESPN Y sumó, en una frase cargada de mensaje para quienes se fueron: “Más allá de lo que puedan declarar, después hay que demostrarlo. Los que se quedaron, lo han dicho y demostrado con hechos”.

También habló de la salida de Juanfer, que en enero había pedido irse a Colombia por cuestiones familiares, pero hoy ya volvió a vestir la 10 de River: “En el fútbol es mucho más lo que nos equivocamos que lo que acertamos. Pudo resolver sus problemas, que es lo más importante. En enero nos manifestó la necesidad de jugar en su país por un tema familiar, y los seres humanos son más importantes que los profesionales”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1953461818749247954&partner=&hide_thread=false "EL JUGADOR ES LIBRE DE JUGAR DONDE QUIERA"



El director deportivo de Racing se refirió a la vuelta de Juanfer Quintero a River.



No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/DVHjeVowHD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2025 El tramo más picante llegó cuando Saja fue consultado por la política de incorporaciones en Racing y dejó una comparación directa con el método de Marcelo Gallardo, quien había hablado de “hipocresía” en el mercado de pases: “Antes que con el jugador, primero hablamos con el club. Primero debe estar la aceptación del equipo que posee los derechos económicos del futbolista. Debe haber una predisposición para negociarlo”, marcó.