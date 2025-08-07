La decisión de Gustavo Costas con Arias y Maravilla Martínez en la previa del clásico ante Boca

Gustavo Costas, DT de Racing, definió parte del equipo para visitar a Boca y sorprendió con su elección en medio de un calendario apretado.

Gustavo Costas prepara el partido ante Boca, pero también pensando en el duelo contra Peñarol

Racing afronta una semana exigente. Con el clásico frente a Boca como antesala del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol en Montevideo, el DT analiza rotaciones para cuidar a algunos futbolistas. Sin embargo, en el caso de Arias y Martínez, decidió que formen parte del once inicial.

Cómo están Gabriel Arias y Maravilla Martínez El arquero arrastra un desgarro en el isquiotibial y llegaría con lo justo desde lo físico, pero todo indica que será titular. El propio Arias no quiere perderse el cruce con el Xeneize, un partido siempre especial para los hinchas. Por su parte, "Maravilla" ya cumplió la fecha de suspensión en la Copa Argentina y quedó habilitado para jugar.

Maravilla Martínez pasó de festejar su gol a sufrir por el penal que le dio la victoria a Barracas Central en el Cilindro. Gabriel Arias y Maravilla Martínez estarían desde el inicio ante Boca, según decidió el DT Gustavo Costas. FotoBaires Costas tendría decidido poner a su goleador desde el arranque. El entrenador apelará a un equipo mixto entre habituales titulares y algunos suplentes, pensando también en cuidar piezas claves para el compromiso internacional.