La decisión de Gustavo Costas con Arias y Maravilla Martínez en la previa del clásico ante Boca
Gustavo Costas, DT de Racing, definió parte del equipo para visitar a Boca y sorprendió con su elección en medio de un calendario apretado.
De cara al duelo ante Boca Juniors por el Torneo Clausura 2025, Gustavo Costas tomó una decisión clave que involucra a dos referentes de Racing: Gabriel Arias y Adrián "Maravilla" Martínez. A pesar del calendario apretado y las bajas por lesión, ambos jugadores serían titulares en la visita del sábado a la Bombonera.
Racing afronta una semana exigente. Con el clásico frente a Boca como antesala del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol en Montevideo, el DT analiza rotaciones para cuidar a algunos futbolistas. Sin embargo, en el caso de Arias y Martínez, decidió que formen parte del once inicial.
Cómo están Gabriel Arias y Maravilla Martínez
El arquero arrastra un desgarro en el isquiotibial y llegaría con lo justo desde lo físico, pero todo indica que será titular. El propio Arias no quiere perderse el cruce con el Xeneize, un partido siempre especial para los hinchas. Por su parte, "Maravilla" ya cumplió la fecha de suspensión en la Copa Argentina y quedó habilitado para jugar.
Costas tendría decidido poner a su goleador desde el arranque. El entrenador apelará a un equipo mixto entre habituales titulares y algunos suplentes, pensando también en cuidar piezas claves para el compromiso internacional.
El clásico entre Racing y Boca se juega este sábado 9 de agosto a las 16:30 en la Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez será el árbitro principal, con Dóvalo a cargo del VAR.